​​​​​​​تجمّع نساء زنوبيا يعلن انضمامه للحملة العالمية من أجل القائد عبد الله أوجلان

أدلى مجلس تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الرقة، ببيان، بحضور عضوات المجلس ومجلس المرأة السورية، والمؤسسات المدنية في الرقة، وقرئ من قبل الناطقة باسم مجلس تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، سوسن خلف، في الملعب البلدي وسط المدينة.

حيّا المجلس في بيانه، المقاومة التاريخية للقائد عبد الله أوجلان في إمرالي، وإحباطه للمؤامرة الدولية بمقاومة لا مثيل لها على مدى 25 عاماً، وهزيمته لقوى التآمر، وشل نظام العزلة والتعذيب الممارس في إمرالي.

وأكد المجلس انضمامه إلى الحملة العالمية (الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية)، قائلاً: "نحن في مجلس تجمّع نساء زنوبيا، نعلن انضمامنا إلى هذه الحملة، ونرفع صوتنا من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وأضاف: "نؤكد للعالم أجمع، أننا سنصعّد نضالنا وكفاحنا من أجل كسر العزلة المفروضة على القائد وتحقيق حريته الجسدية، مستندين إلى مقاومة إمرالي التي يخوضها القائد".

وشدد "يجب على العالم أجمع أن يفهم جيداً أن مركز تحقيق السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط موجود في إمرالي".

(أع/ي م)

ANHA