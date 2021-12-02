​​​​​​​تجمّع نساء زنوبيا في منبج يستنكر الهجمات الأخيرة على المدينة

أصدر مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة منبج، اليوم الخميس، بياناً استنكر فيه الهجمات المستمرة التي تتعرض لها المنطقة.

ويأتي البيان على خلفية الهجوم الذي ضرب مدينة منبج، في الـ 27 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، عبر سيارة مفخخة، أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

واستنكر البيان الذي قرئ من قبل عضوة لجنة تدريب في مكتب تجمّع نساء زنوبيا، رابعة بكرو، الأعمال الإجرامية التي ترتكبها بعض الأطراف المعادية لحرية الشعوب، والاستهداف الأخير الذي ضرب مدينة منبج قبل عدة أيام والذي أسفر عن فقدان مواطنين لحياتهم، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الأطراف المعادية بمثل هذه "الأعمال الإرهابية البعيدة عن قيم الإنسانية والأخلاقية، للقضاء على صمود الشعوب ومقاومتها في وجه كافة الهجمات، وتسعى إلى بث الرعب في قلوب المدنيين".

ولفت إلى أنه بعد تحرير مدينة منبج وحتى هذه اللحظة، تستمر تلك الأطراف بانتهاكاتها واعتداءاتها على كافة الشعوب الحرة التي تريد العيش بأمن وأمان، وتحاول ضرب استقرار المدينة، الذي تحقق بفضل تضحيات الشهداء والشهيدات.

وتابع: "وبفضل مشروع الأمة الديمقراطية المبني على أخوة الشعوب وحرية المرأة التي ناضلت وكافحت وقاومت في وجه الاحتلال التركي، وذلك من خلال فكرها الذي يتبنى طريق الحرية للمجتمعات ومحاربة كافة القوى المعادية والفاشية".

وأوضح البيان في ختامه، أن الجرائم التي ترتكب بحق النساء في المناطق المحتلة، ومحاولات بعض الأطراف الساعية للنيل من مكتسباتها "هو دليل واضح على حقدها وإرهابها وخوفها من الأعمال التي تزيدنا قوة أكثر في محاربة كافة الجهات التي تسعى إلى تخريب مناطقنا"، وعاهد تجمّع نساء زنوبيا على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر والحرية.

(ش س/ ي م)

ANHA