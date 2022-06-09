​​​​​​​تجمع نساء زنوبيا يعلن عن بدء حملة توعوية في مناطق الإدارات المدنية الأربعة  

أدلى تجمع نساء زنوبيا بحضور عشرات العضوات من المؤسسات المدنية والعسكرية في الرقة، ببيان إلى الرأي العام، كشف فيه عن إطلاق حملة اجتماعات جماهيرية بهدف التعريف بالمشاكل الاجتماعية التي تواجهها المرأة ضمن المجتمع وسبل حلها.

وذكر البيان الذي قرأته الناطقة باسم التجمع خود العيسى، المشاكل المجتمعية التي تعاني منها المرأة "زيادة نسبة الانتحار، وتزويج القاصرات، وتعدد الزوجات، والحرب الخاصة، والتمييز بين الجنسين وعدم المساواة"، بالإضافة إلى "عدم الاهتمام بالمشاكل التي تتعرض لها المرأة من عنف داخل وخارج الأسرة، والضغوطات النفسية، والإدمان والمخدرات، والابتزاز الإلكتروني، والعادات والتقاليد الخاطئة والبالية" معتبراً هذه المشاكل من الأسباب "التي أطاحت بمجتمعنا نحو الهاوية".

وطرح البيان حلولاً من شأنها القضاء على هذه المشاكل، "يجب علينا العمل على التوعية ضمن المجتمع من خلال زيادة التوعية والتركيز على دور الأسرة في التربية والمدرسة، ومنع تزويج القاصرات، والحث على التعلم ومحاربة الأمية".

تجمع نساء زنوبيا خلال بيانه، أعلن بمشاركة جميع النساء في المؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس المدنية ومجالس الشعب والأحزاب السياسية والحركات والتنظيمات النسائية، عن بدء حملة الاجتماعات الجماهيرية تحت شعار "بالتنظيم والتدريب سنحقق الثورة الاجتماعية" التي تبدأ اليوم، وستستمر لغاية التاسع من شهر تموز/ يونيو المقبل.

وحسب البيان فإن الحملة ستشمل جميع مناطق الإدارات المدنية الأربعة في الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور.

(أ ع/ي م)

ANHA