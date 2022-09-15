حضر إلى جانب عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا في قراءة البيان، عضوات من اتحاد المرأة الشابة، وحزب سوريا المستقبل، حيث قرأته، الإدارية في المكتب، نجاح الحسين، وذلك من أمام مكتب التجمع في الطبقة.

جاء في مستهل البيان، "ثمانية أعوام مضت على انطلاقة أولى هجمات مرتزقة داعش الإرهابية والتي استهدفت مدينة المقاومة والصمود كوباني، هذه المدينة التي أثبتت للعالم مدى قوة وإرادة الشعوب الحرة في مواجهة الإرهاب والتطرف وقوى الظلام".

وتابع "في الخامس عشر من أيلول من عام 2014، عمد تنظيم داعش الى انتزاع مدينة كوباني من أبناءها والسيطرة عليها وفرض سياستهم الإجرامية وأفعالهم الوحشية، في وقتٍ كانت جرائمهم قد بلغت ذروتها وارعبت المجتمع الإنساني بأكمله، إلا إنهم لم يصمدوا أمام المقاومة التي أبهرت العالم أجمع".

انبثق الأمل من ملحمة كوباني البطولية

وأشار بيان تجمع نساء زنوبيا إلى المقاومة البطولية التي أبداها أهالي مدينة كوباني في وجه مرتزقة داعش، وقال "انبثق الأمل وبصيص الضوء من كوباني التي على عكس العديد من المدن رفض شعبها أن يرفع الرايات البيضاء، وقدموا مقاومة تاريخية كسرت شوكة داعش وكانت بداية النهاية لهذا الإرهاب".

وأوضح البيان أيضاً "فبعد تهجير عشرات آلاف المدنيين واستشهاد المئات وتدمير البنى التحتية واستمرار الحصار على مدار أكثر من 134 يوماً، ورغم فارق العدة والعتاد لم تنكسر إرادة المقاتلين من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الكريلا التي ساندتهم فحققوا نصرهم المؤزر وحرروا مدينة كوباني، وتحولت مقاومتهم الى ملحمة بطولية استقطبت العالم، وأدرك العالم حقيقة الدفاع فيها عن الإنسانية والقيم التي تخص المجتمع الإنساني".

نضالنا هو السبيل الوحيد للصمود

عاهدت عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا، جميع الشهداء الذين ارتقت أرواحهم في كل محطات النضال لأجل تحقيق الحرية والعدالة لشعبهم، وأكدن "عهداً علينا أن نكمل المسير وسيبقى طريق النضال بوصلتنا نحو تحرير كامل التراب السوري من أي عدوان، ونشد على أيدي قواتنا قوات سوريا الديمقراطية لحماية كل جزء من أراضينا ومحاربة إرهاب الدولة التركية التي تمارس جرائمها الوحشية بطريقة داعش، فهما وجهان لعملة واحدة، وكما دحرنا داعش سندحر هذا الاحتلال".

وشدد البيان في ختامه على مواصلة نضال المرأة، وقال "بإصرار كبير سنرفع من وتيرة مقاومتنا ونحمي شعبنا ووطننا وكافة المقدسات الإنسانية".

(ع ص/ي م)

ANHA