​​​​​​​تجمع نساء زنوبيا في الطبقة يدين الجريمة التي طالت الطفلة

وأدلي بالبيان اليوم من قبل مكتب "تجمع نساء زنوبيا" بالطبقة من أمام مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بحضور إدارات المرأة في المدينة بالإضافة لعدد من الإداريات في المؤسسات المدنية والعسكرية في الطبقة.

وقرئ البيان من قبل رئاسة لجنة العلاقات في مكتب تجمع نساء زنوبيا بالطبقة نسرين العبيد وقالت:

"إن الجرائم التي ترتكب بحق النساء السوريات من قتل واغتصاب وتعذيب قد أصبحت تتكرر في الآونة الأخيرة لتظهر لنا مدی رضوخ مجتمعاتنا للعقلية الذكورية المتسلطة وسمومها الفكرية التي تشرع أي جريمة ترتكب بحق المرأة تحت ذريعة العادات والتقاليد الواهية"

وتابع البيان: "وهذا ما نراه قد حدث في الجريمة البشعة المتمثلة في قتل الطفلة عيدة الحمودي بحجة الشرف على يد ذويها في مدينة الحسكة، هذه الجريمة التي ارتكبت بدم بارد وعلى شكل إعدام جماعي من قبل القتلة الذين لم يكتفوا بارتكاب الجريمة بل وقاموا بتوثيقها وتصويرها، ليصدم العالم بمدى بشاعة وفظاعة جريمتهم اللاإنسانية"

وأشار البيان " إلى الوقت الذي أصبحت فيه المرأة وخاصة في الشمال والشرق السوري قادرة على الدفاع عن حقوقها والمطالبة بها والاقتراب من الحرية التي لطالما حلمت بها بعيداً عن سيطرة الذهنية الذكورية"

ونوه البيان" إن هناك من يرفض هذه الحقيقة ويسعي لمحاربة نضال المرأة متمسكاً بسلطة النظام الأبوي ومستغلاً دافع ما يسمى الشرف للتغطية على جرائمهم التي ترتكب في الغالب لأسباب لا علاقة لها بالشرف، وإنما لمطالبة المرأة بحقوقها"

وأدان البيان" باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها ندين بشدة هذه الجريمة النكراء التي طالت الطفلة عيدة الحمودي ونطالب بمحاسبة القتلة الذين ساهموا وشاركوا في سلب حياة فتاة قاصر لم يكن ذنبها سوى أنها ولدت في مجتمع يبرر كل جرائم قتل النساء ويعطي قتلتها عقوبات خفيفة وأحياناً كثيرة يتم العفو عنهم فقط لأن من سلبت حياته امرأة".

(ع ص/ل)

ANHA