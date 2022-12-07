​​​​​​​تجمع نساء زنوبيا في الطبقة يدعو CPT بأداء مسؤولياتها حيال القائد أوجلان

تجمع العشرات من النساء في مزار شهداء الطبقة، للإدلاء ببيان، قرئ من قبل الإدارية في مكتب التجمع، سميرة الحبش.

قال البيان في مستهله "تركيا تنتهج كافة الوسائل اللاأخلاقية واللاإنسانية بحق شعوبنا وبحق مؤسس مشروعنا القائد والمفكر الأممي عبد الله أوجلان".

لافتاً أن القائد يقاوم كل محاولات الإبادة الفكرية والثقافية لتاريخه وشعبه وعموم شعوب المنطقة.

وأكد تجمع نساء زنوبيا الصمود أمام الدولة التركية الفاشية والاستمرار في النضال وتصعيده حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد "لأن حريتنا لا يمكن أن تكتمل بدون القائد".

مضيفاً "كما رفع القائد شعار (المرأة الحياة الحرية Jin, Jiyan, Azadî ) ونحن أيضاً نقول (لا حياة بدون القائد)".

في ختام بيانه دعا تجمع نساء زنوبيا اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب CPT بأداء مسؤولياتها حيال القائد أوجلان.

(س ر)

ANHA