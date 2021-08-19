​​​​​​​تجمع نساء زنوبيا بمنبج يدين الهجمات التركية على شنكال

في 16 آب/ أغسطس 2021 قامت طائرات تابعة لاحتلال التركي بقصف مركز قضاء شنكال، وبعدها بيوم استهدفت مشفى في قرية سكينية بشنكال أسفر عن استشهاد ثمانية مدنيين بينهم أطباء وممرضون وإصابة 4 آخرين.

استنكاراً للهجوم، أدلى مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها ببيان، قرئ من قبل عضوة المكتب، حياة سالم، بحضور عضوات مؤسسات المرأة في منبج.

وقال البيان: "باسم تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها ندين ونستنكر الأعمال الإجرامية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي بحق كافة الشعوب، خاصة المجزرة الأخيرة التي قامت بها طائرات الاحتلال التركي في شنكال التي راح ضحيتها الأطفال والنساء".

وتابع "هذه الممارسات والانتهاكات ليست الأولى، إنما هي جرائم متكررة وبعيدة كل البعد عن الإنسانية تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل،".

وأضاف "الهجمات على شنكال واستهداف إحدى مشافيها التي تقدم مساعدات إنسانية للأهالي يدل على الفكر المتطرف والفكر العنجهي والفاشي لتركيا، وهذه الانتهاكات ما هي إلا إصرار على الإبادة والعدوان بحق أهالينا في شنكال وللقضاء على مقاومتهم واحتلالها".

ووصف البيان استهداف الاحتلال التركي للمدنيين بـ "جرائم حرب"، وتساءل بالقول "أين منظمات حقوق الإنسان تجاه هذه الجرائم؟ أين ضمير الإنسانية؟ أين الضمير الحر الذي لا يرضى الضيم والهوان على أي إنسان حر يريد أن يحيا حياة حرة كريمة على أرضه وفي وطنه، أليس هذا هو حق مشروع لأي إنسان في العالم".

وناشد تجمع نساء زنوبيا في ختام البيان كل إنسان حر والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لقول كلمة الحق تجاه ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات واتخاذ موقف حازم ووضع الحد للاعتداءات التركية ومحاسبتها".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تًحي مقاومة الشعب في شنكال.

(س ع/س و)

ANHA