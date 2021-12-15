​​​​​​​تجهيزات جديدة لاستقبال فصل الشتاء في مخيم المحمودلي

يعتبر مخيم المحمودلي الذي يقع شمال مدينة الطبقة من أكبر المخيمات في المنطقة وأكثرها تنظيماً، ويقطنه حوالي 1760 عائلة نازحة من مختلف الجغرافية السورية.

ومع خروج فصل الصيف الذي تسبب باهتراء العديد من الخيم، بادرت إدارة المخيم إلى تأهيلها وتجهيزها بالمستلزمات الشتوية من شوادر وأغطية وكاز سائل للطبخ والتدفئة، وتوزيع لباس شتوي.

الإداري في مخيم المحمودلي، عبد الهادي العبد، أوضح أن إدارة المخيم وزعت أيضاً سلتي غذاء لكل عائلة بالإضافة إلى سلة منظفات وذلك بعد تغيب دعم المنظمات لأكثر من شهرين.

ونوه العبد "أن هناك نقص كبير في الجانب الطبي بالمخيم، منها نقص الأدوية كأدوية السكر والضغط وأدوية الأطفال".

كما أهاب العبد قاطني المخيم لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع نشوب أي حريق يهدد المخيم بفعل قلة الوعي لاستخدام المحروقات داخل الخيمة.

(س ك/مـ)

ANHA