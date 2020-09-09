​​​​​​​تجهيز 3300 طن من البذار بنوعيه القاسي والطري في منطقة ديرك 

تمكنت لجنة تطوير البذار والإكثار الزراعي بعد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل من صيانة جميع الآلات في صوامع تل علو التابعة لناحية كركي لكي، بغية تعقيم وغربلة بذار الموسم الحالي لعام 2020/2021 والخاصة بمنطقة ديرك، لتوزيعها على الفلاحين قبل بدء الموسم الزراعي.

وباشرت لجان الصيانة في تل علو قبل استلام محصول موسم القمح بصيانة وتعقيم صوامع تل علو لاستلام القمح، حيث قررت لجنة تطوير وإكثار البذار في منطقة ديرك وتل علو التابعة لمقاطعة قامشلو تعقيم وغربلة القمح بنوعيه القاسي والطري وأصنافه منذ عامين.

الاستعداد لتحضير البذار بنوعيه القاسي والطري وبكافة أصنافه

قررت لجنة تطوير البذار والإكثار الزراعي تجهيز 3300 طن من البذار بنوعيه القاسي والطري وبكافه أصنافه، لمنطقة ديرك ونواحيها وتوزيعها على الفلاحين، اعتبارًا من 10 أيلول الحالي، وذلك بموجب طلب يقدمه الفلاحون للحصول على نوعية وكمية البذار حسب مساحة أرضه الزراعية.

وأصناف القمح الموجودة ضمن لجنة الزراعة والثروة الحيوانية هي، القاسي: ويتضمن دوما 1، شام 7، بحوث 9، بحوث 11، أما نوع الطري ويتضمن: دوما 4، دوما 2، بالإضافة إلى الأصناف التركية (دجلة، تايكر، التون باشا).

كما حثت لجنة تطوير وإكثار البذار عبر تعميمٍ، منذ مدّة، تجار الأعلاف وأصحاب الغربال بمنع المتاجرة بمادة البذار غير المرغوبة من حيث المواصفات والنوعية.

رئيس لجنة البذار والإكثار في ديرك درويش أحمد أوضح: "أن الصوامع جاهزة من ناحية الصيانة والتعقيم والغربلة والتحضير لغربلة 3300 طن من القمح بنوعيه القاسي والطري وكافة أصنافه، وتوزيعها على الفلاحين".

الكمية الجاهزة 2000 طن

وبيّن أحمد إلى أن: "الكمية الجاهزة من البذار المعقم والمغربل إلى تاريخ اليوم 2000 طن بنوعيه الطري والقاسي والطري"، مضيفاُ بأن الصوامع استلم القمح الخام من العقود والمزارعين المتعاقدين مع مؤسسة تطوير البذار والاكثار الزراعي لتعقيمها وغربلتها نظراً لجودة نوعيتها.

وحول أسعار البذار وتوزيعها، قال أحمد: "بأن سعر الطن الواحد قدرت بـ 360 ألف ليرة سورية، بينما سعر الطن الواحد للمزارعين والمتعاقدين مع مؤسسة تطوير البذار والاكثار فهو بـ 400 ألف ليرة سورية".

توفير البذار المعقم والمغربل للفلاحين والمزارعين في منطقة ديرك ونواحيها

وأشار أحمد إلى أن القمح المعقم والمغربل الموجود في صوامع تل علو سيتم توزيعها على منطقة ديرك ونواحيها وتل كوجر وكركي لكي وجل آغا وديرك، حيث تبقى كمية في صوامع تل علو لسهولة توزيعها على المناطق القريبة من الصوامع ولتخفيف أسعار وأجور النقل على الفلاحين والمزارعين أثناء شرائها ونقلها.

ونوه أحمد إلى أنهم ومنذ البدء بعملية التعقيم والغربلة لم يواجهوا أي صعوبات وعوائق خلال فترة التحضير وإلى الآن، وبأن الدواء المستخدم لتعقيم البذار من أفضل الأدوية المعروف باسم (سبيرو).

واوضح رئيس لجنة تطوير واكثار البذار المهندس درويش أحمد في ديرك بأن جميع الأصناف الموجودة في مؤسسة تطوير واكثار البذار نظيفة وأسعار مقبولة وأفضل من البذار الموجود في السوق.

(أ ب)

ANHA