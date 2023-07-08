الجيش السوادني يجدد قصفه لمواقع الدعم السريع وأنباء عن قتلى وجرحى

أفادت شبكة العربية الحدث، اليوم، بأن الجيش السوداني قصف تمركزات عسكرية للدعم السريع شرق العاصمة الخرطوم.

لكن الدعم السريع اتهم الجيش السوداني بتنفيذ قصف جوي طال عدداً من الأحياء السكنية في مدينة أم درمان، أسفر عن قتلى وجرحى.

وكان القصف المدفعي قد تجدد أمس، وسط اشتباك متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع، شمال مدينة أم درمان مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو السوداني في الوقت الذي ساد فيه هدوء محيط منطقة المهندسين في ذات المدينة.

ووسّع الجيش انتشاره في أجزاء من أم درمان مع تمشيط للمنطقة التي شهدت اشتباكات قوية خلال الأيام الماضية.

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 نيسان، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

(س ع/ ل م)