​​​​​​​تجدد التوتر في غزة.. تقديرات باندلاع جولة تصعيد واسعة

وأفاد مراسلنا في غزة بإطلاق الفصائل الفلسطينية عدة قذائف في فترات متقاربة صوب البلدات الإسرائيلية القريبة من القطاع. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، لم يجرِ تسجيل إصابات بفعل سقوط القذائف.

وأشار مراسلنا إلى أن من المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي بـ "قوة" على إطلاق القذائف، على الرغم من أنه قصف مساء أمس، أهدافًا محددة بشكلٍ فوري في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي وقتٍ سابق قررت الفصائل الفلسطينية تصعيد الميدان مع إسرائيل على خلفية الإجراءات الإسرائيلية في القدس الهادفة إلى التضييق على الفلسطينيين، والمواجهات المندلعة في المدينة.

على صعيدٍ متصل، سُجل إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين وحالات اعتقال في مناطق متفرقة من مدينة القدس من قبل الجيش الإسرائيلي.

وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه أمر بالاستعداد لأي سيناريو مع غزة.

وأضاف نتنياهو: لقد انتهيت الآن من تقييم الوضع الأمني مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفوض الشرطة، في مواجهة قطاع غزة، "أمرت بالاستعدادات لأي سيناريو".

وأشار نتنياهو إلى أنه تم الاستماع إلى مراجعة الوضع في القدس من المفوض، مضيفًا: "نريد أولًا أن نضمن القانون والنظام، ونحافظ على حرية العبادة كما هو الحال كل عام، لجميع المقيمين وجميع زوار القدس".

في السياق نفسه، هدد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، حماس، بالقول: "إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في الجنوب فإن غزة ستتضرر بشدة مدنيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، وحـماس ستتحمّل المسؤولية". مضيفًا: "بعد سلسلة من التقييمات الأمنية الجيش الإسرائيلي مستعد لاحتمال التصعيد".

(ع م)