​​​​​​​تجدد الحرائق في عدد من الغابات التركية

عادت الحرائق مرة أخرى إلى الغابات التركية لتلتهم مساحات شاسعة من مناطق تعدّ من الوجهات السياحية الأولى في البلاد، مثلما حصل منذ أيام في منطقتي موغلا الواقعة جنوب غربي تركيا.

وفي التفاصيل، تجددت الحرائق في غاباتٍ قريبة من منطقة موغلا التركية، ما تسبّب بالقضاء على مساحات من الغابات المحيطة بالمنطقة، وهو ما هدد أيضاً سلامة المباني السكنية القريبة من موقع الحريق، وفق ما أفادت شبكة العربية.

ولم تنحصر الحرائق في غابات موغلا وحدها بعدما اندلعت النيران في أماكن أخرى كما حصل في الغابات المحيطة بمنطقة بيلجك غربي تركيا، حسب ما أوردت وسائل إعلام تركية محلية وشهود عيان.

وفشلت فرق الإطفاء في الكثير من المناطق هذا الشهر من السيطرة على الحرائق، ما تسبّب بالقضاء على مساحات شاسعة من الغابات، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة والغابات في البلاد.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو النيران وهي تلتهم مساحاتٍ خضراء شاسعة.

وتعددت أسباب الحرائق في تركيا، منها التغيّر المناخي والإهمال في بعض الأحيان، إذ يتسبّب إعداد الطعام في تلك المناطق باندلاع الحرائق.

وأدت الحرائق إلى إغلاق عدد من المتنزهات والفنادق في المناطق القريبة من الغابات التي اندلعت فيها النيران. كما قضت على عدد من الحيوانات، وهو ما أرغم منظمات غير حكومية على التحرك في محاولة منها لإنقاذ الحيوانات البرية.

(د ع)