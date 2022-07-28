واستهدفت قوات حكومة دمشق بأكثر من 35 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في قريتي بلنتا ومكلبيس بريف حلب الغربي، كما استهدفت بقذائف أخرى مناطق في سفوهن وفليفل والفطيرة وبينين وأطراف البارة، بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين، قصف مرتزقة "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق في محاور الملاجة والدار الكبيرة جنوب إدلب، وجوباس شرقها، ولم ترد معلومات عن وقوع قتلى إلى الآن.

ونفذت قوات حكومة دمشق أمس، قصفاً صاروخياً وبرياً استهدف مناطق في سفوهن والبارة وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومنطقة كفر تعال في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة شخص بجراح جراء القصف البري، تزامن معه تحليق لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

(ل د)