​​​​​​​تجدد الاشتباكات في حي الزهور ومحيط سجن الصناعة جنوب الحسكة

وأفاد مراسلنا من حي غويران الواقع جنوب مدينة الحسكة، عن اندلاع اشتباكات قوية في هذه الأثناء بين قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية وخلايا مرتزقة داعش، في حي الزهور ومحيط سجن الصناعة في غويران من الجهتين الجنوبية والشمالية، بعد أن شهدت المنطقة ليلة أمس هدوءً حذراً، واشتباكات متقطعة.

وأشار إلى أن الاشتباكات اشتدت، عقب تكثيف قوات سوريا الديمقراطية عمليات التمشيط، ومداهمتها منذ صباح اليوم بعض الأبنية المحيطة بالسجن والتي انتشر فيها خلايا داعش المهاجمين، بعد أن تم حصرهم في مساحات صغيرة ضمن حي الزهور.

(أم)

ANHA