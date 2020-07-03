​​​​​​​تجدد الاقتتال بين مرتزقة تركيا في سري كانيه مع استخدام الأسلحة الثقيلة

أفادت مصادر من داخل مدينة سري كانيه المحتلة لمراسل وكالتنا عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا في حي المحطة بالقرب من دوار ميتان وسط مركز المدينة، والذي بدأ في تمام الساعة 15:45 عصر اليوم الجمعة، ومازال مستمراً حتى اللحظة.

ونوه المصدر أن الاشتباكات التي بدأت بالأسلحة الرشاشة ازدادت حدة ليسمع بعدها أصوات الأسلحة الثقيلة والمدفعية وقذائف الهاون.

وبحسب المعلومات الأولية أنه ونتيجة تلك الاشتباكات والقصف المتبادل فقدت امرأة من أهالي المدينة لحياتها، بالإضافة إلى إصابات بين صفوف المرتزقة.

يذكر أنه شهدت مدينة سري كانيه خلال شهر حزيران الفائت اشتباكات بين فصائل المرتزقة عدة مرات وكان أخرها خلافاً على من يستولي على "منتزه مشوار" الواقع قبالة مشفى روج الوطني وبالقرب من دوار الشهداء بحي زردشت.

(د أ/ل)

ANHA