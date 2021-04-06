​​​​​​​تجاوز عدد وفيات كورونا 3 ملايين وسط عودة ظهور إصابات جديدة

تتزايد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى، خاصة في البرازيل والهند، حيث يلقي مسؤولو الصحة باللوم على المزيد من المتغيرات المعدية التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، إلى جانب الإرهاق العام من الإغلاق والقيود الأخرى.

وفقًا لإحصاء لرويترز، استغرق الأمر أكثر من عام حتى يصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا العالمي إلى مليوني شخص، وتمت إضافة المليون حالة وفاة التالية في حوالي ثلاثة أشهر.

وتتصدر البرازيل العالم في المتوسط ​​اليومي لعدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها، وتتسبب في وفاة واحدة من بين كل أربع وفيات في جميع أنحاء العالم كل يوم، وفقًا لتحليل لرويترز.

وأقرت منظمة الصحة العالمية بحالة الأمة الأليمة بسبب فيروس كورونا، قائلة إن البلاد في حالة حرجة للغاية، والواقع أن هناك وضعًا خطيرًا للغاية يحدث في البرازيل الآن.

وقالت ماريا فان كيركوف، وهي عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في إفادة يوم الخميس الماضي، إن العديد من وحدات العناية المركزة في المستشفيات ممتلئة بنسبة تزيد عن 90٪.

وسجلت الهند ارتفاعًا قياسيًّا في إصابات فيروس كورونا يوم الإثنين، لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من 100000 حالة جديدة في يوم واحد.

والمنطقة الأوروبية، التي تضم 51 دولة، لديها أعلى عدد إجمالي للوفيات بنحو 1.1 مليون.

وتشكل خمس دول أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا حوالي 60 ٪ من إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا.

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بالنسبة لدول العالم، حيث بلغ عدد الوفيات 555000 حالة وتمثل حوالي 19 ٪ من جميع الوفيات بسبب كورونا في العالم. وارتفعت الحالات في الأسابيع الثلاثة الماضية لكن مسؤولي الصحة يعتقدون أن حملة التطعيم السريعة في البلاد قد تمنع ارتفاع الوفيات، حيث تلقّى ثلث السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وتلقّى ما لا يقل عن 370.3 مليون شخص أو ما يقرب من 4.75٪ من سكان العالم جرعة واحدة من اللقاح الخاص بهذا الوباء بحلول يوم الأحد، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة "Our World in Data" الموفرة للأبحاث والبيانات.

ومع ذلك، تحث منظمة الصحة العالمية البلدان على التبرع بجرعات أكثر من اللقاحات المعتمدة للمساعدة في تحقيق أهداف التطعيم للفئات الأكثر ضعفاً في البلدان الفقيرة.

(م ش)