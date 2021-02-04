​​​​​​​تجاهل للضحايا وسط مشاحنات في الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا

وكانت هذه المرة الثامنة والثمانين التي يجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة قضية الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتم إطلاع الأعضاء من قبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، حول تنفيذ القرار 2118، بحسب تقرير لصحيفة العرب نيوز السعودية.

وتم اعتماده (القرار2118) بالإجماع في أيلول/ سبتمبر 2013 بعد تحقيق للأمم المتحدة أكد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في إحدى ضواحي دمشق، وتسببت صور لأشخاص، بينهم أطفال، وهم يختنقون بعد استنشاق غاز الأعصاب، بإثارة الغضب في جميع أنحاء العالم.

وعندما تم إقصاء هؤلاء الضحايا، انخرطت الدول الأعضاء في جولة أخرى مألوفة للغاية من القتال الداخلي حيث تبادلوا الاتهامات وشوهوا بعضهم البعض.

وطالب القرار حكومة دمشق بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف عام 2014، ووضع إجراءات عقابية في حالة عدم الامتثال.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2013، قدمت حكومة دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إعلانًا أوليًّا رسميًّا حول برنامجها للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك خطة لتدمير مخزوناتها.

وأخبرت إيزومي ناكاميتسو مجلس الأمن يوم الأربعاء أنه بعد أكثر من سبع سنوات، لا يمكن اعتبار الإعلان "دقيقًا وكاملاً، وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)".

وأضافت أنه تم تحديد "ثغرات وتناقضات" مما يلقي بظلال من الشك على المدى الحقيقي لإزالة الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية.

وفي حين تم إحراز "بعض التقدم"، فإنه سيؤدي إلى إغلاق ثلاث قضايا تتعلق بالإعلان الأولي، قالت إيزومي ناكاميتسو، إن 19 قضية لا تزال معلقة مع استمرار التحقيقات في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في "مجموعة متنوعة من الحوادث".

وتتعلق إحدى هذه القضايا بمنشأةٍ قالت حكومة دمشق إنها لم تستخدم قط لإنتاج أسلحة كيماوية، وقالت إيزومي ناكاميتسو، إن المعلومات والأدلة التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014 تشير إلى أن إنتاج أو استخدام عوامل الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيماوية قد تم بالفعل هناك، حيث أمرت المنظمة حكومة دمشق بالكشف عن أنواع وكميات العوامل الكيماوية المنتجة أو المُسلَّحة في الموقع، لكنها لم تستجب بعد.

وأضافت إيزومي ناكاميتسو: "أقول هذا كل شهر لأنه يحمل تكرارًا ثابتًا، هناك حاجة ملحة ليس فقط لتحديد بل ومحاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيماوية في انتهاك للقانون الدولي، وبدون مثل هذا الإجراء، فإننا نسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية دون عقاب".

كما ذكّرت أعضاء المجلس بالحاجة إلى رأب الصدع الجيوسياسي، وإيجاد أرضية مشتركة على سبيل الأولوية.

وقالت: "لمواجهة تهديدات السلام والأمن المتعثرة اليوم، نحتاج إلى إيجاد جسر للعودة إلى الفطرة السليمة، نحن بحاجة إلى مجلس أمن موحد".

وعلى الرغم من مناشدة إيزومي ناكاميتسو، لم يظهر أعضاء المجلس أي شيء عن الوحدة.

ودافعت روسيا عن حكومة دمشق وحاولت تشويه سمعة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "هذا البلد يعيش تحت سيف داموقليس عبر سلسلة من الاتهامات بعدم الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، هذه المرة في شكل قضايا معلقة من الإعلان الأولي".

وحذر الدول الأعضاء من أن "الضغط على سوريا" قد يثبط عزيمة حكومة دمشق عن التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي قال إنها تصرفت معها "كشريك مسؤول، ولكن كلما زادت التنازلات التي تقدمها، زادت الاتهامات التي تواجهها".

واتهم وفودًا غربية بعرقلة مقترحات بلاده للتحقيق في مواقع معينة في سوريا، وقال إنه لو أجريت هذه التحقيقات، لكان بالإمكان الرد على جميع أسئلة المجلس.

كما ألقى المبعوث باللوم على "زملائنا الغربيين" لعدم حديثهم مطلقًا عندما تفعل حكومة دمشق شيئًا إيجابيًّا، ووصف تركيزهم على القضايا الـ 19 العالقة المتعلقة بإعلان سوريا الأولي بأنه "خداع واضح وتحول في التركيز".

فيما قال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز: "لقد استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مرارًا وتكرارًا ضد الشعب السوري، ثم سعى لاحقًا إلى تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض كل من مسؤولية وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

واتهم روسيا بحماية حكومة دمشق من خلال "نشر معلومات مضللة ومهاجمة العمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والسعي بخلاف ذلك إلى تقويض جهود الدول المسؤولة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيماوية".

(م ش)