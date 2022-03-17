​​​​​​​ثيوفيلوس جورجاديس: رمز الصداقة الكردية اليونانية

ولدت ثيوفيلوس جورجاديس في 9 تشرين الأول عام 1957 في قرية أفريكوس في قبرص. اضطرت أسرتها لمغادرة القرية إبان الاحتلال التركي عام 1974. كانت تبلغ من العمر حينها 17 عاماً، وكانت ترغب أن تصبح مقاتلة لكن والدها لم يسمح لها بذلك.

تخرجت ثيوفيلوس جورجاديس من مدرسة قبرص الثانوية عام 1975، والتحقت بالجيش. وانتقلت إلى أثينا عام 1977، ودرست العلوم السياسية في جامعة بانتيون. كما تعلمت اللغة التركية خلال دراستها الجامعية.

عندما عادت إلى قبرص، خدمت في الشرطة 3 سنوات. وفي عام 1986 بدأت العمل في دائرة الشؤون التركية في مؤسسة الصحافة والإعلام بجمهورية قبرص.

تعرفت ثيوفيلوس جورجاديس على الكرد ونضالهم عام 1987. ومنذ ذلك الوقت عملت بجد في الرأي العام اليوناني والقبرصي في الدفاع عن قضية كردستان.

في عام 1988، أسست "لجنة دعم كردستان" وأصدرت مجلة "صوت كردستان" باللغة اليونانية.

ناضلت من أجل حقوق القبارصة الرومان، وكذلك حقوق الشعب الكردي، وأيضاً عملت على فضح وكشف وحشية واحتلال الدولة التركية.

أجرت مئات المقابلات والعديد من الندوات حول السياسة التوسعية للدولة التركية.

كانت تصدر مجلة صوت كردستان شهرياً، وساهمت ثيوفيلوس جورجاديس في تطوير المجلة وترويجها من خلال كتاباتها وأبحاثها. تم بيع المجلة شهرياً في اليونان وقبرص، وكانت توزع نحو 40 ألف نسخة. كتبت جورجيادس مقالات في المجلة عن الصداقة الكردية اليونانية والاحتلال التركي لقبرص وانتهاكات حقوق الإنسان في كردستان.

زارت ثيوفيلوس جورجاديس لبنان عدة مرات، والتقت القائد عبد الله أوجلان، وأجرت معه لقاءات. ونشرت هذه اللقاءات في مجلة صوت كردستان وفي وسائل إعلام مختلفة في اليونان وقبرص. كما عرفّت شعبيْ قبرص واليونان على نضال مقاتلي الكريلا من خلال كتاباتها.

كانت تقول للقبارصة خلال كتاباتها "طالما لا تحاربون الاحتلال التركي، إذاً قدموا الدعم والمساعدة لنضال الشعب الكردي".

خارلامبوس جورجاديس، والد ثيوفيلوس جورجاديس، تحدث عام 1996 لفضائية (MED TV)، عن نضال ابنته من أجل الشعب الكردي: "بالنسبة لثيوفيلوس، كان تحرير قبرص هدفاً مقدساً. وبعد أن تعرفت على الكرد ونضالهم، كرّست كل وقتها لقضية كردستان. مقاومة وحرية الشعب الكردي سيفتحان الباب لحريتنا."

نتيجة جهودها في البرلمانين اليوناني والقبرصي، ساهمت في نشوء علاقات صداقة مهمة للغاية بين الشعبين، بفضلها تعرّف الرأي العام اليوناني والقبرصي على الكرد ونضالهم.

كما شاركت ثيوفيلوس جورجيادس في المهرجانات والاحتفالات الكردية في الدول الأوروبية، وآخر مشاركة لها كانت حضور الكونفرانس الكردي في بروكسل في 12-13 آذار 1994.

بعد أسبوع من المؤتمر، عادت إلى قبرص، وذهبت من مطار لارنكا إلى منزلها في نيقوسيا. وبعد أن ركنت سيارتها توجهت إلى منزلها. وفي تلك الأثناء، أطلقت عصابات الدولة التركية الرصاص عليها، واغتيلت أمام منزلها.

كانت ثيوفيلوس جورجيادس تبلغ من العمر (37عاماً) ولديها 3 أطفال. أثار استشهادها استياء كبيراً في أوساط شعوب كردستان وقبرص واليونان.

القائد أوجلان تحدث عن ثيوفيلوس جورجيادس

أرسل القائد عبد الله أوجلان برقية عزاء إلى أسرتها وشعب قبرص، وقال القائد أوجلان في برقيته التي تم نشرها في ملف الشهداء المنشور في جريدة سرخبون عام 1994: "كانت الرفيقة تيوفيلوس ثورية، كان قلبها مفعماً بالحب للإنسانية وأحبت وطنها بكل صدق".

ثيوفيلوس كانت تناضل بكل الوسائل ضد الاستعمار والمستعمرين، كانت تعتبر وحشية الدولة التركية ضد شعبنا اعتداءً على شعبها، وناضلت ضد ذلك بكل نشاط. وبدعمها الثمين والقيّم لنضالنا، نالت احتراماً وتعاطفاً كبيرين في قلوب شعبنا.

لهذا السبب، نقول إن ثيوفيلوس هي رفيقة قديرة لنا. هي من إحدى شهدائنا وكانت جسراً بين الشعوب. لقد نالت مكانة مهمة في تاريخنا. سوف نتذكرها في سياق تاريخنا. سنفعل كل ما هو ضروري لتخليد ذكراها. أتقدم بأحر التعازي لأسرة الشهيدة ولشعب قبرص، وسنواصل القتال ضد الدولة التركية".

تم إنشاء نصب تذكاري لها في مزار الشهداء في قبرص

ألّف الفنان الكبير آرام تيكران أغنية بعنوان ثيوفيلوس وأطلق اسمها على ألبومه الغنائي.

ولم ينسها اليونانيون وأطلقوا اسمها على العديد من الساحات والميادين. وتم تأليف سيمفونية باسمها، وكذلك تأليف أوبرا. كما يتم تنظيم قداس باسمها في الكنيسة كل عام.

وري جثمان ثيوفيلوس جورجاديس الثرى في المقبرة الرومانية، وتم إنشاء نصب تذكاري لتخليد ذكراها.

(ك)

ANHA