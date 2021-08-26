​​​​​​​ذيب الأسود: استهداف جرحى الحرب ضد داعش دليل التعدي على كرامة الشعوب

واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارة القيادي ذيب الأسود أثناء زيارته لدار الجرحى في قامشلو، ما أدى لإصابته بجروح وإصابة مدنيين اثنين من إداريي دار الجرحى.

وفي هذا الصدد، أجرت وكالتنا لقاء مع القيادي في مجلس دير الزور العسكري شيكوار زريك الملقب بـ"ذيب الأسود"، والذي تطرق في مستهل حديثه إلى انضمامه إلى قوات سوريا الديمقراطية.

وقال: "كان انضمامي بداية عام 2011، وكان الهدف هو الوقوف ضد السلطوية الفاشية للاحتلال التركي، انضممنا أنا وشقيقتي إلى وحدات حمايه الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ".

وأضاف "منذ عام 2011 ونحن الاثنان نقاتل ونقاوم في كافة الحملات العسكرية ضد العقلية والذهنية الفاشية السلطوية لمرتزقة الاحتلال التركي والجيش الحر وجبهة النصرة ومرتزقة داعش، شاركنا في الحملات العسكرية من أطراف كوباني ومنبج مع وحدات حماية المرأة والشعب ضمن قوات سوريا الديمقراطية".

ولفت القيادي ذيب الأسود إلى انضمام أبناء كافة المكونات والشعوب إلى صفوف القوات والمشاركة في معارك تحرير منبج والطبقة والرقة ودير الزور من الاحتلال وكافة المرتزقة.

مبيّناً أنه وشقيقته أصيبا أثناء الحملات العسكرية التي شاركا فيها، إلا أن إصابة الشقيقة كانت أبلغ، اضطرت على إثرها إلى المكوث في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة، فيما هو الآن قيادي في مجلس دير الزور العسكري.

تفاصيل الاستهداف

في زيارة كان يجريها القيادي ذيب الأسود إلى مدينة قامشلو لشقيقته "ومن معها ممن فقدوا أعضاء من أجسادهم جراء هجمات المجموعات المرتزقة والدولة التركية التي ترعى المرتزقة علناً"، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال سيارة القيادي أمام دار الجرحى بمدينة قامشلو.

ولم تسعف الكلمات ذيب القيادي في وصف ما شهده جراء الاستهداف التركي، إذ علق على الأمر بالقول: "لا يوجد وصف لطريقة القصف الوحشية وغير الأخلاقية لطيران الاحتلال الذي يتعارض مع جميع المعايير الدولية والإقليمية".

الاعتداء على جرحى الحرب ضد داعش دليل التعدي على سِلْم الشعوب

وأكد الأسود أن الهجوم على مكان علاج المصابين لا يدل إلا على "الهمجية والحقد والكراهية التي تكنها تركيا لشعبنا في شمال وشرق سوريا، و الاعتداء على الرموز المقاوِمة ضد المرتزقة والمجموعات المدعومة من الاحتلال التركي دليل واضح على التعدي العدواني على سِلْم الشعوب وأمانها".

مبيّناً أنه أيضاً "اعتداء على الأماكن المقدسة وكرامة الشعوب دون احترام للعادات والتقاليد أو القوانين الدولية"، ولفت أن هذا الاستهداف يوضح الذهنية العدوانية السلطوية للاحتلال التركي ومرتزقته.

كما نوّه الأسود إلى هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على أهالي تل تمر وعين عيسى وكوباني ووصفها بـ"الجشعة ضد الناس الأبرياء الذين يكافحون من أجل لقمة عيشهم، حيث يسرق المرتزقة أموالهم وماشيتهم وبيوتهم، بينما الأهالي يصارعون الحياة ويقدّمون الشهداء والاحتلال التركي ومرتزقته يقومون بالاعتداء على النساء وقتل الأطفال بكل وحشية وعدوانية توضح حقدهم على شعبنا".

قسد تدافع عن جميع المكونات دون تمييز

وفي ختام حديثه، وجّه القيادي ذيب الأسود رسالة إلى شعوب المنطقة، قائلاً: "نحن قوات سوريا الديمقراطية ندافع عن جميع المكونات من أبناء شعبنا دون أي تمييز، وسنحميكم ونحافظ عليكم وعلى أخوة الشعوب والعيش المشترك الحر الديمقراطي، ونؤكد لأمهات الشهداء وذويهم أننا سنبقى نحارب الاحتلال التركي وذهنيته العدوانية حتى آخر قطرة من دمنا؛ لكي يعيش شعبنا بسلام وحرية وكرامة".

والجدير بالذكر أن دولة الاحتلال التركي تصعّد في الفترة الأخيرة وتيرة هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال، إذ شنت هجومين على شنكال في الـ 16والـ 17 آب الجاري، وشنت في الـ 19 من الشهر نفسه غارة جوية على مقر علاقات مجلس تل تمر العسكري واستهداف سيارة القيادي ريناس روج على طريق علي فرو الواصل بين مدينتي قامشلو والحسكة في اليوم نفسه. وفي الـ 22 من آب الجاري استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي سيارة القيادي ذيب الأسود، وقصفها بشكل شبه يومي على قرى تل تمر وزركان ومنبج ومقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا في عفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA