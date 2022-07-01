​​​​​​​ذوو ووكلاء المعتقلين في سجن إمرالي يقدمون طلباً جديداً من أجل اللقاء بهم

قدم كل من محمد أوجلان، شقيق القائد عبد الله أوجلان ووكيله مظلوم دينج، وأشقاء المعتقلين الآخرين، علي كونار شقيق عمر خيري كونار وبولات يلدريم شقيق حاميلي يلدرم، ومليحة جتين شقيقة ويسي أكتاش، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي للقاء ذويهم.

ويخوض القائد عبد الله أوجلان مقاومة تاريخية ضد عزلة مطلقة داخل سجن ذي حراسة مشددة في إمرالي، منذ تاريخ اعتقاله خلال مؤامرة دولية عام 1999.

الجدير بالذكر أن محاميي القائد عبد الله أوجلان التقوا معه بعد 8 سنوات في الـ 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على طلباتهم من أجل اللقاء بالقائد.

واعتقل القائد أوجلان قبل 23 عاماً في العاصمة الكينية نيروبي، إثر مؤامرة دولية استهدفته في 15 شباط عام 1999 وجرى تسليمه على إثرها إلى السلطات التركية التي تفرض عليه عزلة مشددة تمنع لقاء المحامين والعائلة به.

(ل م)