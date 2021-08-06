​​​​​​​ذوو شهداء الكريلا يستنكرون سياسات PDK المعادية ويصفونها بـ

رغم النداءات الموجهة إليه يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في شن الهجمات ومحاصرة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، ليكون أداة عون للاحتلال التركي في تنفيذ أجنداته بإبادة الشعب الكردي وثقافته.

وشنت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الـ 26 من تموز المنصرم، هجوماً على منطقة خلفيان بباشور كردستان أدى إلى استشهاد ثلاثة مقاتلين من الكريلا.

عوائل شهداء الكريلا في مقاطعة الشهباء، استنكروا سياسات PDK الداعمة للمحتل التركي، وأكدوا أن مقاومة الكريلا في جبال كردستان والشعب الكردي في عموم كردستان ستكون سداً منيعاً أمام مخططات الإبادة والاحتلال.

الديمقراطي الكردستاني يعيد سياسته في التسعينات تجاه الكريلا

صادق حنان، شقيق الشهيد فراس الذي استشهد في جبل قنديل عام 1992، قال لوكالتنا: "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يواصل سياسة العداء تجاه الشعب الكردي، فبعد أن شن العديد من الهجمات على مناطق الدفاع المشروع في التسعينات واستشهاد عدد من قوات كريلا - الذين يعدون أخوة له - على يده، نرى اليوم أنه يستمر بسياسته الخبيثة".

مستنكراً سياسات الحزب الداعمة للمحتل التركي، وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني كان ومازال أداة بيد الاحتلال التركي ينفذ أجنداته في المنطقة".

شقيق الشهيد فراس، دعا في ختام حديثه الديمقراطي الكردستاني إلى إعادة النظر في سياسته لأنها "لا تخدم قضية الشعب الكردي".

PDK يخدم الاحتلال التركي في إبادة الشعب الكردي

ومن جانبه تحدث لوكالتنا عبدين شيخو، شقيق الشهيدة فيان عفرين التي استشهدت في جبال كردستان عام 1996، وقال: "تسعى العديد من الأطراف العالمية إلى إمحاء الشعب الكردي عبر تهجريه وقتله وطمس ثقافته، ومن هذه الأطراف تركيا التي ومازالت مستمرة بارتكاب المجازر أمام مرأى العالم".

وتابع حديثه قائلاً "إلا أن ما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يختلف عن سياسات تركيا التي أصبحت أكثر عدوانية، ففي الأيام القليلة الماضية شنّت قوات الديمقراطي الكردستاني هجوماً على مقاتلي الكريلا أدى إلى استشهاد ثلاث مقاتلين".

ومضى متسائلاً "هل الذين استشهدوا هم مَن يمارسون الصهر بحق الشعب الكردي أم الذين يحرقون القرى الكردية ويقتلون أطفالهم؟".

وشدد شيخو في ختام حديثه على أن الديمقراطي الكردستاني بتحركاته يخدم الاحتلال التركي في تنفيذ مخطط إبادة الشعب الكردي، وأكد على أنهم كعوائل الشهداء مستمرون في مساندة أبنائهم بجبال كردستان في وجه هذه المخططات.

هجمات الاحتلال ستبوء بالفشل كما في وزاب وحفتانين

أما محمد فوزي والد الشهيدة آفاشين، فاستنكر سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي وصفها بـ"العمالة والعمل لصالح عدو الشعب الكردي (في إشارة إلى دولة الاحتلال التركي)"، وأكد على أن الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي وبمساندة قوات الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الكريلا ستبوء بالفشل كما حدث في آفاشين وزاب وحفتانين.

(س ر)

ANHA