​​​​​​​ذوو جينا أميني يستعدّون لاستذكارها على ضريحها

أعلن مجكان افتخاري وأمجد أميني، والدا الشابة الكردية جينا أميني، إقامة مراسم تقليدية ودينية لإحياء ذكرى ابنتهما جينا التي قتلت على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، على ضريحها في مقبرة آيتشي بمدينة سقز في روجهلات (شرق كردستان).

وكتب الوالدان في منشور مشترك لهما تم توجيهه إلى "المواطنين والإخوة والأخوات": "نحن عائلة جينا، كأي عائلة مكلومة، في ذكرى استشهاد ابنتنا الحبيبة، مهسا (جينا) أميني، سنتجمّع عند قبرها ونقيم مراسم تقليدية ودينية لهذه الذكرى"، حسب ما نقله موقع إيران إنترنشنال.

وشددا كذلك "بينما نحترم تعاطف مواطنينا الأعزاء واهتماماتهم القيّمة، فإننا ندعو الجميع إلى الامتناع عن أي عمل عنيف أو الرد عليه"، مؤكدان في نهاية منشورهما أنهما لن ينشرا أي نص آخر غير هذه الرسالة.

وتأتي رسالة والدَي جينا أميني، بعد أيام قليلة من قيام قوات الأمن الإيرانية باعتقال خال جينا أميني بمدينة سقز.

وتعرضت جينا أميني في 13 أيلول 2022، للاعتقال من قبل شرطة الأخلاق التابعة للدولة الإيرانية، أثناء سفرها إلى طهران مع عائلتها، بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب"، وتعرضت أثناء اعتقالها للتعذيب، ما أدى إلى مقتلها في الـ 16 من الشهر نفسه.

واندلعت إثر مقتلها انتفاضة شعبية في عموم روجهلات كردستان وإيران، بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî" أي (المرأة، الحياة، الحرية)، واجهتها سلطات الدولة الإيرانية بالقمع.

(ي م)