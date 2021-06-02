​​​​​​​ذوو الشهداء: سندعم مقاومة الكريلا حتى تحقيق النصر

وبدأت دولة الاحتلال التركية بشن هجوم على مناطق آفاشين ومتينا وزاب في مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، ولم تكتفِ بهذا القدر بل لجأت إلى استخدام الفوسفور في قصفها لمناطق الدفاع المشروع، وذلك بعد الضربات الموجعة التي وجهها مقاتلو الكريلا لجيش الاحتلال التركي.

واستنكارًا وتنديدًا بهجمات الاحتلال التركي وانتهاكاته المتواصلة ضد مناطق باشور "جنوب كردستان" ومناطق شمال وشرق سوريا نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا مسيرة، للتأكيد أن مقاومة أبنائهم لا تزال مستمرة وستنتصر.

المسيرة انطلقت من دوار الشهيد معصوم، وسط الهتافات والشعارات التي تحيي المقاومة البطولية في وجه الاحتلال التركي، وبعد أن جاب الأهالي الشارع الرئيس في الناحية، توقفوا في ساحة الكراج وسط الناحية، لتتحول التظاهرة إلى تجمّع جماهيري، وهناك ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء علي العلي كلمة أشار من خلالها إلى أن أبناءهم وبناتهم قدموا أغلى ما يملكون في سبيل تحرير مناطقهم والعيش بحرية وكرامة.

عضو مجلس عوائل الشهداء أوضح أن مقاومة الكريلا ستستمر بفضل مساندة عوائلهم وأكد أن عوائل الشهداء ستسير على نهج وخطا أبنائها، إلى تحرير كافة المناطق والعيش بحرية وكرامة.

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تنادي بالمقاومة في وجه العدوان التركي.

(ك ا/آ د)

ANHA