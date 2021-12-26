​​​​​​​ذوو الشهداء: دولة الاحتلال التركي تسعى إلى إفراغ المنطقة بشتى السبل

وكانت ناحيتا زركان وتل تمر التابعتان لمقاطعة الحسكة قد شهدتا في الأيام الماضية تصعيداً من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 14 آخرين بينهم أطفال.

هذا وقد استهدفت مدافع الاحتلال التركي ومرتزقته القرى الشمالية والغربية لناحية زركان بأكثر من 180 قذيفة صاروخية ومدفعية، أدى إلى دمار جسيم بممتلكات الأهالي.

والد الشهيدة كلبهار عفرين، رشيد رشو استنكر في بداية حديثه القصف الهمجي المستمر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا والشهباء.

مشيراً إلى "جرائم الاحتلال التركي في عفرين، عبر قصفه الهمجي، وارتكابه عشرات المجازر بحق أهالي عفرين دون محاسبة، اليوم ومن جديد وأمام مرأى العالم يرتكب مجازر بحق ناحية زركان ويقتل الأطفال".

وأكد رشو "أن هدف الاحتلال التركي هو إعادة الحلم العثماني، وتفعيل ما يسمى الميثاق الملي، حيث يستهدف جميع شعوب المنطقة التي توحدت تحت راية الأمة الديمقراطية، لذلك يسعى دائماً عبر طائراته ومرتزقته إلى قصف القرى والمدن لتهجير أهلها منها، واحتلال تلك المناطق لاحقاً".

واختتم رشو حديثه بالتأكيد على المقاومة ضد الهجمات الاحتلالية.

من جانبها، تحدثت والدة الشهيدين آمد وروجهات، هيفين علوش، وقالت: "تركيا أصبحت آلة قتل للأطفال، فقبل عامين ارتكبت مجزرة في ناحية تل رفعت، أدت إلى استشهاد 8 أطفال وقبل ذلك في عفرين أدت هجماتها الهمجية إلى استشهاد العشرات من الأطفال الأبرياء، واليوم تعيد سياسة قتل الأطفال في ناحية زركان دون محاسبة من الجهات التي تدعي حماية حقوق الإنسان".

وتابعت "إن الاحتلال التركي يسعى إلى إبادة الشعوب في شمال وشرق سوريا، بغية إعادة الحقبة العثمانية الدموية عبر قتل وتهجير الأهالي وسرق ممتلكاتهم".

واستنكرت هيفين علوش في ختام حديثها، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في ناحية زركان، ونددت بالصمت الدولي والمنظمات الإنسانية حيالها.

كما استنكر والد الشهيد ولات، مدثر سليمان، قصف الاحتلال التركي على ناحية زركان وتل تمر وارتكابه المجازر بحق الأهالي والأطفال، مؤكداً أن هدف الاحتلال التركي من هذه الهجمات والمجازر إخلاء المنطقة من سكانها لتنفيذ مخططاته الاحتلالية.

(ف)

ANHA