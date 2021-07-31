​​​​​​​ذوو الشهداء: الحزب الديمقراطي الكردستاني عدوٌ للكرد

يستمر جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من شهر نيسان بشن هجماته على مناطق "ماتينا، آفاشين، وزاب" في جنوب كردستان، وفي الأيام الأخيرة تواطؤ الحزب الديمقراطي مع الاحتلال الفاشي وأرسل قواته إلى منطقة ماتينا لمشاركة الاحتلال في إبادة الكرد.

وبهذا الخصوص، استطلعت وكالتنا آراء ذوي الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

قال أمين محمد والد الشهيد ديروك إن مقاومة قوات الكريلا في آفاشين وزاب ومتينا كسرت هجمات الاحتلال التركي الذي تلقى ضربات موجعة أمام مقاتلي الكريلا، فتركيا لن تستطيع التقدم في تلك المنطقة.

'الكريلا يحمون باشور من الاحتلال'

وأشار محمد إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن أجل مصلحته الحزبية يشارك جيش الاحتلال التركي في محاربة مقاتلي قوات الكريلا لإنهاء وجودها في كردستان، ويقول: "نحن لا نقبل بالاقتتال الكردي، فلولا قوات الكريلا لكانت باشور الآن محتلة".

وأكد محمد بأن الدولة التركية والحزب الديمقراطي لن يتمكنوا من القضاء على مقاتلي الكريلا لأنهم يقاومون من أجل قضيتهم وحرية شعبهم.

'العدو لن يصبح صديقاً'

كما أوضح علي حسن والد الشهيد خبات قنديل بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني تواطأ مع الاحتلال التركي لشن هجماتهم على منطقة متينا وعلى الكرد، يجب أن يعلم الحزب الديمقراطي بأن العدو لن يصبح صديقاً.

وطالب حسن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتوقف عن دعمه للاحتلال الفاشي الذي يريد إبادة الكرد، لأن الاحتلال التركي لا يحارب حزب العمال الكردستاني فقط بل يحارب الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة.

مضيفاً: " القضاء على قوات الكريلا يعني القضاء على كردستان وعلى رأسها الحزب الديمقراطي".

"من يشارك الاحتلال عدوٌ للكرد'

أما صدّيقة محمد والدة الشهيدة فيان فقالت: "استشهدت ابنتي في جبال كردستان في مواجهة هجمات الاحتلال التركي من أجل قضية وكرامة شعبها، لكن نرى اليوم بأن الحزب الديمقراطي الذي يقول بأنه كردي يقف إلى جانب الاحتلال التركي الذي يرتكب جرائم بحق الكرد في عفرين وسري كانيه وكري سبي، ويحارب أبناءنا في مناطق الدفاع المشروع".

ووصفت صديقة الحزب الديمقراطي وتعاونه مع جيش الاحتلال التركي في باشور كردستان بـ "عدو الشعب الكردي".

(م)

ANHA