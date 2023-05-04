​​​​​​​ذوو الشهداء في حلب يسلطون الضوء على أهداف حصار حكومة دمشق

أدلى مجلس عوائل الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اليوم ببيان إلى الرأي العام، عما يشهده الحيّان من تداعيات نتيجة الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق.

البيان ألقي، خلال تجمّع العشرات من ذوي الشهداء، أمام مركز مجلس عوائل الشهداء ضمن حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، للتنديد بالحصار المفروض، من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، سوزدار رشو، وجاء فيه: "تستمر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق فرض حصارها على حيي شيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء، وأن الحصار المشدد على الحيين له تداعيات كبيرة على القطاعين الخدمي والصحي اللذان يلامسان الحياة اليومية للأهالي".

وتطرق البيان إلى تداعيات الحصار، وأوضح: "تسبب هذا الحصار بتقليص عدد ساعات الكهرباء في الحيين حيث اضطرت المولدات إلى تخفيض ساعات تشغيلها، وسط تحذيرات من توقفها نتيجة عدم توفر الوقود".

وسلط البيان الضوء على أهداف حكومة دمشق من الحصار وأكد: "الهدف وراء هذه الأفعال هو قتل الحياة والروح الثورية في الحيين بحصار بشع".

ونوّه البيان: "كل ذلك أيضاً من أجل تقديم قسد التنازلات في إطار المساعي الروسية التي تهدف للوصول إلى صيغة تفاهم ترضي تركيا وحكومة دمشق، ولإرضاء تركيا التي تواصل تهديداتها على مناطق شمال وشرق سوريا، لاجئة روسيا بذلك إلى هذا النوع من الممارسات للضغط السياسي".

واستنكر ذوو الشهداء في البيان سياسات الحصار التي تنتهجها حكومة دمشق بحق سكان الحيين، مؤكدين صمودهم في وجهها.

(ن ش/أ م)

ANHA