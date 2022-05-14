​​​​​​​ذوو المعتقلين يستنكرون ضروب التعذيب والمعاملة السيئة بحق أبنائهم في السجون التركية

وتجمّع ذوو المعتقلين السياسيين من روج آفا في سجون الدولة التركية، في حي العنترية شرق مدينة قامشلو، للإدلاء ببيان.

قرئ باللغتين العربية والكردية من قبل منيجة حيدر، ونسرين حيدر على التوالي.

استنكر البيان في مستهله، التعذيب وضروب المعاملة السيئة المفروضة على المعتقلين السياسيين، وقال "إن الفاشية التركية، وعبر إرهابها المنظم، تجاوزت كل الأعراف الدولية باستخدام أبشع أنواع التعذيب والتجريد والعزلة ضد المعتقلين السياسيين، عن طريق المعاملة السيئة واستخدام أقذر الطرق للضغط النفسي والتعذيب الجسدي".

وندد البيان بخرق السلطات التركية للقانون الدولي الإنساني، في ما يخص المعتقلين السياسيين، ودعا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان "للضغط على فاشية أنقرة لتغيير معاملتها مع المعتقلين وفك العزلة المفروضة عليهم".

وشجب البيان العزلة المفروضة على القائد أوجلان لتقييد فكره ومنعه من الانتشار، المتمثل بـالأمة الديمقراطية، وتابع "القائد أوجلان قدم تضحيات كبيرة في سبيل نهج الأمة الديمقراطية المتمثلة بأخوة الشعوب، ووضع أسس الحل للقضية الكردية في تركيا بما يخدم مصالح الشعبين الكردي والتركي".

وأكد البيان "أنه آن الأوان لإطلاق سراحه؛ لأنه قوة الحل الوحيدة لإنقاذ تركيا من محنتها".

كما دعا البيان الشعب التركي وقواه الديمقراطية، إلى الضغط على مؤسسات الدولة التي تتحكم بزمام الأمور، لرفع العزلة وتهيئة الأجواء وتوفير مناخ سياسي، لتخطو تركيا خطوات جادة نحو حل القضية الكردية ودمقرطة البلاد. وأضاف "مشاكل الشرق الأوسط وتركيا ستظل عالقة، ما يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء وتشريد الشعوب ما لم تحل قضية الشعب الكردي المتمثلة في حق تقرير المصير".

كما شدد البيان على ضرورة تصعيد النضال والمقاومة حتى إطلاق سراح القائد أوجلان والمعتقلين السياسيين.

(كروب/ ل م)

ANHA