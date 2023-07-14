​​​​​​​ثورة المرأة في روج آفا من أصالة الآلهة..

تُعرف مزوبوتاميا العليا بأرض الآلهة وقد قامت عليها العديد من الحضارات وأصبحت مهد الحضارات التي تقودها المرأة. أصبح المنطقة المحيطة بنهر الفرات مصدراً للهلال الذهبي وعاشت فيها العديد من الآلهة، أبرزهنّ حوريّة البحر التي تتجسّد على شكل نصف امرأة ونصف سمكة، آتارغاتيس. تُعرف آتارغاتيس بأنّها الآلهة العظيمة لشمال سوريا والشخصيّة الرئيسة لأوّل أسطورة لحورية البحر، تُوصف في بعض المصادر بأنها الآلهة الحامية للفرات وراعية الأهالي.

آلهة منبج

آلهة البركة والخصب آتارغاتيس هي آلهة منبج التي تقع على بعد 25 كم غرب نهر الفرات و75 كم من مدينة حلب و"المدينة المقدّسة" التي يُعتقد أنّها بنيت من قبل مؤمني آتارغاتيس عندما كان لا يزال المعتقد النيولوتي سائداً أي في القرن الـ 12 قبل الميلاد، وقد أطلق عليها اليونان أولاً اسم هيروبوليس أي (مدينة المعابد)، ثمّ هيرابوليس (المدينة المقدّسة)، وتعود هذه التسميات إلى الآلهة الحامية للمدينة آتارغاتيس.

حمامة وسمكة

يُقال إنّ آلهة البركة آتارغاتيس تعود بأصولها إلى الآشوريين وأنّها آلهة السمك آترعتا، إذ قامت سمكة بوضع بيضتها على شاطئ نهر الفرات لترعاها بعد ذلك حمامة، فتخرج منها لاحقاً آتارغاتيس، لذا فإنّ الحمام والسمك من حيواناتها المقدّسة، إذ ترمز الحمامة إلى جانبها المتمثّل بآلهة الحب فيما ترمز السمكة إلى الحياة وعلاقتها بالمياه الوفيرة، وقد اتّخذت مكاناً بين التحف والقطع الأثريّة بتاجها وحزمة القمح التي تمسكها بيدها والحمامات والأسماك الموجودة بجانبها.

معتقد واسع الانتشار

انتشر معتقد آتارغاتيس المتمثّل بالبركة والمساواة في أماكن عديدة، فقد انتشر هذا المعتقد في الأماكن المقدّسة في حران، رها، بايكان، دالوس، منبج وعسقلان، وقد وُجدت رموزها في العديد من مجالات الحياة، فقد نُقشت على عملات ديمتريوس الثالث، صورة حورية البحر آتارغاتيس وبيدها بيضة وعلى كلا جانبيها حزم من الشعير، ويوجد في المدخل الرئيس لمعبد تدمر تمثال كبير لآتارغاتيس، وتمّ بناء حوضين باسمها وجلبوا الأسماك من الفرات ووضعوها فيها.

JI BO WÊ XWE DIXESANDIN

Ji bo Atargatîsê; mêran, rahîb û rahîbeyan xwe dixesand. Lê dema mîrê Mîrektiya Osronê Abgar bû xiristiyan, ferman da ku herçî kesê xwe bixesîne, destê wî were jêkirin û gelek adet û ayînên ji bo Atargatîsê dikirin jî qedexe kirin.

مالكة بحيرة الأسماك في الرها

يشير عددٌ من المؤرخين إلى أنّ المالكة الأصليّة لبحيرة الأسماك الموجودة في مدينة الرها في باكور (شمال كردستان) والذي يُعتقد أنّه المكان الذي أُلقي فيه النبي إبراهيم في النار والمعروفة بأسماكها المقدّسة هي آتارغاتيس وأنّ هذا المكان بُنيَ كمعبدٍ لها.

ويحيط ببحيرة الأسماك عددٌ من معابد آتارغاتيس، وكان يتم خلال فصل الربيع، تقديم القرابين وإقامة الاحتفالات باسم آتارغاتيس، ويُشار إلى أنّ عيد أكيتو البابلي وعيد الفصح المسيحي قد انطلقا من هناك.

قيام ثورة روج آفا على آصالتها

مع الهجوم على ثورة المرأة الأولى، شكّلت النساء أوّل مجموعة جرى استغلال جهودها وتجاهلها، فقد تعرّضت جهود وقيادة وثقافة الآلهة على مرّ التاريخ لهجمات ممنهجة للحضارات هدفها إقصاء المرأة، فقد أصبحت مدينة منبج التي صدّرت ثقافة الآلهة إلى خارج حدودها، تاريخيّاً، هدفاً للعقليّة المهيمنة للعديد من الدول والقوى كالروم، الساسانيين، المملوكيين، المقدونيين، الفاطميين، الأيوبيين، المغول، العثمانيين الفرنسيين وحكومة دمشق.

سقطت المدينة مع احتلالها من قبل "الجيش السوري الحر" قبل عام 2012 وداعش في عام 2014 في ظلام دامس، فقد تعرّضت المرأة خلال السنوات الأربع للقتل والاستعباد والبيع والرجم على يد العقلية التي كانت تقوم بما أسمته "صيد الساحرات".

ومع تحرير مركز مدينة كوباني في الساعة الثالثة إلّا عشر دقائق من يوم الـ 26 من كانون الثاني عام 2015، انطلقت حملة تحرير وتطهير كافة الأحياء والقرى والمدن في روج آفا من داعش.

اللواتي أنهين عصر الظلام

أعلن مجلس منبج العسكري خلال مؤتمرٍ صحفي في الأول من حزيران عام 2016، إطلاقها لحملةٍ لتحرير منبج، وشارك فيها المقاتلون من أجزاء كردستان الأربعة بالإضافة إلى مقاتلين أممين واشتراكيين.

وأسفرت الحملة التي استمرّت لـ 75 يوماً عن تحرير منبج في الـ 15 من آب عام 2016 على يد مئات الشهداء والشهيدات منهنّ؛ نهير هيرا (معصومة محمودي) من روجهلات، نوروز رودي (هوليا شيمشك) من باكور فيان عنترية (آسيا عنتر) من روج آفا ورابرين دجلة (سيفدا جاكداش) الشيوعيّة (MLKP).

وتمثّل أوّل نفس للحريّة بإحراق الرايات والملاءات السوداء والزغاريد، وأصبح أمان المدينة وحمايتها من مسؤولية النساء اللواتي نشأن على ثقافة آتارغاتيس، ولا تزال تهديدات المحتلّين للمدينة مستمرّة، فيما تواصل النساء نضالهنّ من خلال التنظيم والنضال في سبيل تحقيق الإنجازات والحفاظ عليها.

(ر)

ANHA