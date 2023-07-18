​​​​​​​ثورة المرأة في روج آفا من أصالة الآلهة - 5

كانت عفرين أرض الآلهة الأم وموطن بودوهيبا ابنة إلهة الشمس هيبات. لكن الغزاة غزوها، والآن يحاولون تدمير كل آثار ثقافة الآلهة الأم في تلك المدينة القديمة.

تعرّضت أراضي ميزوبوتاميا العليا للهجوم والغزو بشكل مستمر عبر التاريخ، السومريون (3000 - 2000 قبل الميلاد)، الأكاديون (2000 - 1600 قبل الميلاد)، الآشوريون (1300 - 612 قبل الميلاد) الفرس (550 - 330 قبل الميلاد)، حملات الإسكندر (331 قبل الميلاد)، احتلال اليونان (301-64). قبل الميلاد، روما (64 ق.م - 395 م)، زازاني (253 - 298 م)، بيزنطة (395-632 م)؛ الخلفاء الأمويون (632-750)، العباسيون (750-1258)، الصليبون (1147-1149)، المغول (1260)؛ الاحتلال العثماني (1517-1918) والاحتلال الفرنسي (1918-1946) ومرتزقة النصرة وداعش والجيش الحر، وأخيراً احتلال الدولة التركية لمدينة عفرين الواقعة في الهلال الذهبي، مثال معاصر لهذا الاحتلال.

ثقافة الآلهة الأم في موطن النساء

تعرّضت مدينة عفرين الواقعة في زاوية ميزوبوتاميا العليا، للهجوم مرات عديدة عبر التاريخ، وحالياً تم احتلالها. عُرفت عفرين بـ "موطن المرأة" و "مدينة السلام والمحبة في سوريا"، وأصبحت مصدر إلهام لمنظومة المرأة. كانت هذه المدينة جزءاً من حضارة الهوري – ميتانية، كانت أيضاً موطن الإلهة هيباتا وابنتها بودوهيبا، وكان لها تأثير كبير على ثقافة نظام الإلهة الآم.

آلهة الشمس في الحضارة الهورية

هيباتا باعتبارها "إلهة الأرض والسماء" تجلب البركات، وكانت مملكتها في الطرف الغربي للهلال الذهبي لأعلى بلاد ميزوبوتاميا. عُرفت هيباتا بـ "إلهة الشمس" في الحضارة الهورية، وأثرت على جنوب غرب كردستان والأناضول من حدود البحر الأبيض المتوسط إلى غرب نهر الفرات. كان لنظام معتقدات هيباتا أيضاً تأثير على الأساطير اليونانية. يقال إن هيباتا هي إلهة هيرا في الأساطير اليونانية زوجة زيوس. تُعرف هيباتا أيضاً باسم "آرنينا" في العديد من المصادر التاريخية.

الإيمان بالاستيقاظ قبل الشمس

تُعرف هيباتا بـ "أم كل الكائنات الحية" و "إلهة الآلهة" في نظام معتقدات الهوريين والميتانيين وتحتل مكانة مهمة في كتابات مدينة أوركيش الهورية بالقرب من مدينة عامودا في شمال شرق سوريا.

تُعرف هيباتا بإلهة الشمس، ولا يزال لها تأثير على سكان المنطقة. وتعتقد النساء في المنطقة أن الاستيقاظ في الصباح قبل شروق الشمس يدلّ على احترام هيباتا.

أثرت هيباتا على المنطقة من البحر الأبيض المتوسط إلى لبنان وسوريا ومن هناك إلى روج آفا وشمال كردستان وأسست نظاماً عقائدياً في الحضارة الحثية في الأناضول.

حامية الجيوش

توجد آثار كثيرة للإلهة هيباتا في المدن الورية. استمرت هيباتا في التأثير على الحضارة الحثية. خلال تلك الفترة، انتقل تأثير هيباتا عبر الهوريين إلى الحيثيين. وفقاً لتفسيرات المؤرخين. بعد دخول هيباتا إلى معبد إله العاصفة بيشوب، تم تسمية هيباتا كزوجة بيشوب. وتُعرف هيبات بـ "حامية الجيوش" وقد حافظت على وجودها في نظام معتقدات الآلهة لفترة طويلة.

بودوهيبا ابنة هيباتا

أعلنت الملكة الحثية بودوهيبا نفسها ابنة وخادمة الإلهة الحورية هيباتا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. اسم بودوهيبا موجود في اللغة الهورية، أما اسمها بين الحثيين فهو تافانانا، الذين استخدموا هذا الاسم للملكات. اسم بودوهيبا مشتق من "بودو باللغة الهورية وهيبا المشتق من اسم هيباتا". يقول بعض المؤرخين أن بودوهيبا كانت في يوم من الأيام راهبة في معبد الإلهة هيباتا. أصبح بودوهيبا الذي أوجد الثقافة الإلهية للمساواة بين الجنسين، أفضل مدافع عن ثقافة الآلهة الام.

المملكة التي واصلت ثقافة الآلهة الأم في عفرين

قامت بودوهيبا بنسخ جميع النصوص الدينية والثقافية لدى الهوريين وبنت مكتبة خاصة في كزواتنا، التي تضم اليوم عفرين وإسكندرون وأضنة. اليوم وعلى طول الخط الممتد من عفرين إلى البحر الأبيض المتوسط، تظهر ثقافة الآلهة في جميع المناطق التاريخية تقريباً. بودوهيبا، التي عاشت في مدينة عفرين، مع زوجها حافظت على المساواة وسيادة البلاد، ورسخت ثقافة الآلهة الأم.

أنهت حرب الـ 17 عاماً

انتهت حرب قادش التي استمرت 17 عاماً بين مصر والحثيين بفطنة بوديبا، وعقدت معاهدة سلام. اعتمدت بودوهيبا على عمل موثق. لذلك في نص الاتفاقية، يوجد أيضاً ختم بودوهيبا، هذا الختم موجود في متحف أضنة في تركيا، وفي المتحف الوطني السوري تم الحفاظ على العديد من النقوش والمنحوتات لبودوهيبا.

وجاء في الختم الموجود على الجانب الخلفي للوح الفضي للعقد "ختم بودوهيبا أميرة بلد حتوشاش، الخيار الوحيد لإلهة الشمس آرنينا، خادمة الآلهة الآم، ابنة كزواتانيا. "

الهجمات التي بدأت في عام 2012

تعرضت عفرين، التي تعتمد على قيادة بودوهيبا السائية، للهجوم من قبل العديد من المجموعات المرتزقة. بعد اندلاع الثورة في 19 تموز (يوليو) 2012، نفذ الهجوم الأول على روج آفا في 27 تشرين الأول 2012 من قبل مرتزقة عاصفة شمال بقيادة المخابرات التركية على قرية وتلة قسطل جندو في عفرين، وبعدها استمرت هجمات المرتزقة وأفشلت وحدات حماية الشعب والمرأة جميع الهجمات.

العديد من المكتسبات التي تحققت في الثورة بدأت من عفرين، وفي 13 شباط 2013، تم تأسيس أول كتيبة نسائية في روج آفا في جندريسة تحت قيادة الشهيد روكن عفرين.

أولى شهيدات الهلال الذهبي كانت من عفرين

قدمت وحدات حماية المرأة YPJ أولى الشهيدات في روج آفا في منطقة عفرين. استشهدت مقاتلة YPJ بيريفان قلندر، الاسم الحركي بيريفان نوجان، في 28 أيار 2013 في المقاومة ضد هجوم مرتزقة جبهة النصرة على منطقة شيراوا في عفرين. واستشهدت مقاتلة YPJ مريم محمد، الاسم الحركي سلافا، في نفس المقاومة في 29 أيار 2013 في منطقة شيراوا، ودخلن صفحات التاريخ كأول الشهيدات من روج آفا.

الهجمات الاحتلالية على بلاد الآلهة الأم

عفرين، وهي مملكة الإلهة الأم، هي موطن بودوهيبا وعشتار. تعرضت في 20 كانون الثاني 2018 لهجوم الدولة التركية ومرتزقتها. الآلاف من مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة الذين شاركوا في مقاومة العصر وأهالي عفرين، قاتلوا بأسلحتهم ضد أحدث تقنيات الناتو. الدولة التركية ارتكبت كل أنواع جرائم الحرب ولم تنته بعد. تم التمثيل بالجسد العاري لمقاتلة وحدات حماية المرأة أمينة مصطفى عمر (بارين كوباني)، التي كانت من أوائل شهداء مقاومة العصر، على أيدي جنود ومرتزقة الدولة التركية وتم توثيقه بالمشاهد؛ منذ ذلك الحين، لم تنته الجرائم ضد النساء في تلك المدينة.

إحصائيات الهجوم - الاحتلال - الاستيلاء بحسب منظمة حقوق الإنسان في سوريا - عفرين منذ 20 كانون الثاني 2018 ولغاية شباط 2023؛

* قتل ما لا يقلّ عن 690 مدنياً في قصف للدولة التركية ومرتزقة، وفَقد ما لا يقلّ عن 95 من المدنيين حياتهم بسبب التعذيب الذي مارسته الدولة التركية ومرتزقتها.

* تم اختطاف 8334 مواطناً بينهم 430 امرأة و 153 طفلًا.

* أصيب أكثر من 700 شخص.

* دمّر الاحتلال 4 مزارات للشهداء، وحوّل مزار أفستا خابور إلى سوق للحيوانات، وفي 14-15 تموز تم حفر ونبش مزار شهداء مقاومة العصر وسط مدينة عفرين، والذي كان يضم شهداء مدنيين ومقاتلي المقاومة. وتم إخراج الجثامين منها.

* بسبب الاحتلال تهجّر أكثر من 350 ألف مواطن.

* تم إحضار أكثر من 500 ألف مواطن أجنبي وعائلات المرتزقة وتوطينهم في عفرين.

* في 26 كانون الثاني 2018 تم تدمير معبد عين دارا التاريخي، وقلعة نبي هوري في 29 كانون الثاني بسبب قصف الطائرات التركية.

* تم تدمير ما لا يقل عن 59 موقعاً تاريخياً وسرقة أكثر من 20000 قطعة أثرية تاريخية، وبيع معظمها في الخارج عبر تركيا.

* قطع الاحتلال 367 ألف شجرة وأحرقوا أكثر من 13500 شجرة وأكثر من 12 ألف هكتار من البساتين والغابات.

ANHA