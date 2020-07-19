​​​​​​​ثوار لبنان يعلنون العصيان المدني والتحرك الشعبي الواسع

وتأتي هذه الخطورة تزامنًا مع تشكيل "اتحاد ساحات الثورة"، الذي يضم مجموعات من الثورة من معظم الساحات، من عكار شمالًا، مرورًا بطرابلس وكسروان والمتن وبيروت، حتى صيدا وصور والنبطية جنوبًا، وكذلك في مناطق إقليم الخروب والشوف وعاليه، وتشمل البقاع، حتى بعلبك والهرمل، وذلك بهدف تحقيق أهداف الثورة، وتنفيذ تحركات مشتركة مركزية، ولا مركزية، بدءًا من هذا الأسبوع.

وقد دعا متحدون لاستكمال خطوات العصيان المدني التي أطلقها على مراحل عدة، وتشمل المرحلة الأولى الامتناع عن دفع الرسوم المتعلقة بالخدمات التي لا يستوفي منها المواطن شيئًا في المقابل، وهي رسوم السير والميكانيك، ورسوم ضبط مخالفات السير، والرسوم البلدية.

أما المرحلة الثانية التي يمكن الانتقال إليها بعد نجاح الخطوة الأولى، تشمل الامتناع عن دفع فاتورة الهاتف والكهرباء والمياه ورسم الطابع المالي، وعن تسديد القروض المصرفية في خطوة لاحقة لتعلقها بشكلٍ غير مباشر بخطوة العصيان.

هذا وأعلن محامو التحالف استعدادهم التامّ لمؤازرة أي مواطن يشترك في خطوة العصيان ويمتنع عن دفع الرسوم عن حقّ، وأعلنوا عن خط ساخن للتبليغ وتلقي الشكاوى في حال التعرض لأي نوع من الترهيب أو القمع على الطرقات أو في المؤسسات العامة.

(ز غ)