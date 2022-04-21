​​​​​​​ذو و شهداء إقليم عفرين يستنكرون جريمة استهداف الشهيد إبراهيم الشوان في الرقة

وتجمع العشرات من ذوي شهداء إقليم عفرين في قرية بابنس التابعة لناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء حاملين أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

وقرأت العضوة في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين هيفي سليمان البيان باللغة الكردية، أما باللغة العربية فقرأه الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء محمد ولو، حيث جاء في نص البيان:

"ندين ونستنكر بشدة الجريمة المنظمة النكراء التي قامت بها خلية داعش الإرهابية بحق عائلة الشهيد موسى الشوان باستهدافها لوالد الشهيد إبراهيم الشوان واستشهاده وإصابة أخت الشهيد فطيم الشوان، إن هذه الجريمة الوحشية الشنيعة المنافية للأخلاق الإنسانية بحق عائلة شهدائنا هي استهداف لقيم شعبنا المقدسة التي دافعت عن شعوب المنطقة ومكوناتها وأسقطت عاصمة الإرهاب في الرقة، وإن سبب تعرض شعوبنا لهكذا جرائم وهجمات أنها وقفت إلى جانب أبنائها وبناتها من قوات سوريا الديمقراطية في وجه إرهاب داعش والاحتلال التركي الفاشي الطوراني في شمال وشرقي سوريا.

فالاحتلال التركي الذي لم يستطع احتلال المزيد من أراضي سوريا بيد القوى الظلامية الإرهابية كداعش المدعومة من قبل الأنظمة الاستخباراتية للدول المهيمنة على المنطقة والعالم، لذلك اشتد الصراع والحرب في المنطقة وكثفت الهجمات على مناطقنا في الآونة الأخيرة وتحاربنا هذه الأنظمة بسياسة التجويع والترهيب بفرض الحصار الخانق لإرضاخ وكسر إرادة شعوبنا.

نحن كمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين ندين ونستنكر الصمت الدولي للمنظمات والمؤسسات الحقوقية ومجلس الأمن على تلك الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا المقاوم في سوريا بشكل عام والمناطق المحتلة بشكل خاص ونطالب بالتدخل العاجل للحد من تلك للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق شعوبنا، ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

ونؤكد بأننا كمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين سنحمي وندافع عن عوائلنا وشعبنا المقاوم أينما كانوا ووعدنا لهم بالمقاومة والتكاتف وبالاتحاد سوف نحارب الذهنية الشوفينية وندحر الاحتلال.

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ANHA