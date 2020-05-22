​​​​​​​تحطم طائرة مدنية باكستانية على متنها ركاب

قال مسؤول في الطيران المدني الباكستاني إن طائرة ركاب تابعة لشركة طيران تديرها الدولة تحطمت بالقرب من كراتشي في الجنوب، وذلك بحسب وكالة الاسوشيتد بريس.

وتحطمت الطائرة فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا، حيث كانت الطائرة تحاول الهبوط في المطار، وفور الحادث، شوهدت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

هذا وكانت الطائرة في رحلة محلية من لاهور إلى كراتشي، وقبل الهبوط بدقيقة واحدة حدث خلل أدى إلى تحطم الطائرة، وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن المشكلة الفنية ظهرت في كوابح الطائرة لدى الهبوط.

(م ش)