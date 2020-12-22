​​​​​​​تحذيرات: تركيا تدخل على خط المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل

وأكدت مصادر لصحيفة "الديار" أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل، الشهر الماضي، رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان إلى إسرائيل سرًّا، عارضًا مسألتين أساسيتين لإعادة "المياه إلى مجاري" العلاقات بين الدولتين.

وبحسب المصادر، فإن المسألة الأولى هي حصول شركات تركيا على خصخصة ميناء حيفا، والثانية هي مسألة حقول الغاز فيها.

وبحث الجانبان التركي والإسرائيلي استكمال المباحثات حول ضخ الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.

وهذان الملفان بحسب المصادر، يشهدان تقدمًا مطّردًا بين الجانبين، حيث تعمل إسرائيل على تعزيز أوراق القوة لديها لمحاصرة لبنان غازيًّا، وعزله بالاتفاقات الجانبية مع "جيرانه".

وفي هذا السياق، أكدت الأوساط الدبلوماسية أن التفاهم مع الأتراك، واستكمال أنبوب النفط بين غزة وإسرائيل، والتفاهمات التي سيتم التوصل إليها بين الطرفين حول حقول الغاز، سيؤدي إلى إضعاف الموقف اللبناني المفاوض على الحدود البحرية.

وأكدت الصحيفة أنه ثمة شبكة من العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية باتت جزءًا من شبكة المصالح الإقليمية الأوسع التي تربط بين إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج واليونان وقبرص، والتي ستصبح حماس والسلطة الفلسطينية شريكتين مهمتين فيها.

وعليه، فإن هذه التطورات ستترك لبنان وحيدًا عرضة للابتزاز الأميركي والإسرائيلي، وهذا ربما ما يفسر وقف عمليات التفاوض من الجانب الإسرائيلي، ريثما يستكمل الطوق الغازي حول لبنان.

(ز غ)