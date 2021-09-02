​​​​​​​تحذيرات من مخاطر موجة كورونا الرابعة ودعوات لاتباع قواعد السلامة

منذ بداية جائحة كورونا ظهرت طفرات عديدة من الفيروس شمل معظمها متغيرات بسيطة، عكس ما يحدث مع سلالة دلتا ، وتزامناً مع رفع القيود في مناطق شمال وشرق سوريا، حذر رئيس قسم الممرضين في مشفى الراشد بالشدادي، حسام سرور، من أن مخاطر دلتا شديدة والعدوى سريعة.

وقال سرور لوكالتنا إنه في الفترة الحالية تعيش المنطقة حالة جديدة وخطرة لفيروس كورونا في موجته الرابعة (دلتا) والتي تعد الأخطر.

وتابع "من واجبنا نحن الكادر الطبي أو التمريضي أن نتوجه بالنصائح الطبية للأهالي، يجب على الصغير والكبير الالتزام بقواعد السلامة العامة، والابتعاد قدر المستطاع عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الصحية".

ويرى سرور أن المشكلة الرئيسة لدى الأهالي بالعموم "هو عدم ارتداء الكمامة"، وتابع "نأمل من هيئة الصحة في الإدارة الذاتية تدارك الأمر وتأمين أكبر عدد من الكمامات وتوزيعها على المراكز الصحية أو توفيرها في الصيدليات المحلية وبأسعار مناسبة".

كما لفت أنه يجب تدريب فرق تثقيف صحي تنظم محاضرات خاصة بمتحول دلتا الرابع ومخاطره على الحياة لدى عموم الفئات العمرية .

ولفت سرور أن معظم الناس تتعامل مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أنها" أنه حالة رشح عادية تزول في فترة زمنية قصيرة"، مضيفاً "لكن الموضوع خطير والفيروس سريع العدوى، ومن الممكن أن يتسبب بكارثة صحية في المنطقة إن لم يتم تدارك الأمر".

يذكر أن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حذرت مؤخراً من مخاطر الفيروس التاجي وحثت الأهالي على اتخاذ التدابير الوقائية، ولم تستبعد فرض حظر جزئي في المناطق في حال تزايدت أعداد المصابين أو حالات الوفاة.

(س ر)

ANHA