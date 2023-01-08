​​​​​​​تحذيرات من استغلال تركي لأحزاب يمينية بأوروبا لاستهداف الكرد

أكدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالشرق الأوسط، أن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان يحرضان بشكل مستمر على استهداف الجالية الكردية داخل أوروبا؛ لا سيما بعد الهجوم المسلح الأخير في باريس.

وحذر المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي، زيدان القنائي من "استغلال تركيا لصعود أحزاب اليمين المتطرف بأوروبا وبث خطاب تحريضي من جانب تركيا؛ لاستهداف النشطاء الكرد داخل أوروبا وهو ما ظهر بمواقف أردوغان بعد الحادثة العنصرية في فرنسا".

وقالت المنظمة في بيان صحفي، حصلت وكالتنا على نسخة منه إن: "تركيا قد تستغل بالفعل صعود أحزاب اليمين المتطرف بأوروبا خاصة بفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد؛ للتحريض على استهداف الجالية الكردية بتلك الدول".

ويذكر أن مسلحاً من أصول تركية، استهدف مساء الجمعة 23 كانون الأول الماضي، جمعية أحمد كايا الثقافية وصالون حلاقة في العاصمة الفرنسية، باريس؛ ما أسفر عن مجزرة استشهدت فيها الرياديّة في حركة المرأة أفين (أمينة كارا) ومير برور (م. شيرين آيدن) من الحركة الثقافيّة والوطني، عبد الرحمن كزل.

(د ع)