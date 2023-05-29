​​​​​​​تحذيرات أممية من تزايد انعدام الأمن الغذائي في 18 دولة

كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، إن أفغانستان، وبوركينا فاسو، وهايتي، ومالي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن، هي في أعلى مستويات المخاطر من حيث انعدام الأمن الغذائي الشديد.

ودعا التقرير إلى "اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة والموت في النقاط الساخنة، حيث من المتوقع أن يتفاقم الجوع بين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2023".

وسلط التقرير الضوء على "مخاطر توسع الأزمة السودانية، مما يزيد من مخاطر الآثار السلبية على البلدان المجاورة، وكذلك تواصل الصدمات الاقتصادية المتفاقمة، وإغراق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في أزمة عميقة بشكل متزايد".

وقالت منظمة الأغذية والزراعة الأممية إن جميع "النقاط الساخنة" المحددة في التقرير فيها مجتمعات معرضة لخطر الظروف الكارثية.

وكتبت في التقرير: "إنهم بالفعل في مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون عوامل قد تفاقم ذلك بشكل خطيرة".

كما تمت إضافة لبنان إلى قائمة "النقاط الساخنة" التي تضم منذ أيلول/سبتمبر 2022 مالاوي و4 دول في وسط أفريقيا.

وفي أوائل أيار/مايو، أفادت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، بأن نحو 258 مليون شخص في 58 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد منذ 2022، بزيادة قدرت بـ 193 مليون عن العام السابق.

(د ع)