​​​​​​​تحذير من قيادة HPG في ماردين للجيش التركي وجواسيسه

وجهت قيادة قوات الدفاع الشعبي في إقليم ماردين بباكور كردستان رسالة تحذير لجيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه في نهب خيرات كردستان، عبر بيان كتابي نشرته وكالة الفرات للأنباء.

وتطرق البيان في مستهله إلى ما يتم اتباعه من قبل جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه من سياسة حيال طبيعة إقليم ماردين "يتم اقتلاع الأشجار في العديد من مناطق ماردين وخاصة في منطقة عمريان، وذلك بتوجيه من دولة الاحتلال التركي".

وأضاف البيان أن قواتهم "تأكدت أن الأشخاص الذين يقتلعون الأشجار مرتبطون باستخبارات العدو. ويقودهم العدو وفي الوقت نفسه يعملون جواسيس لديه".

ولفت البيان إلى ما يواجه تلك السياسة في الإقليم من مقاومة شعبية "يبدي شعب المنطقة رد فعل كبير ضد هذه الممارسات التي تخدم العدو وتنهب جغرافية المنطقة".

وحذر البيان "نحذر هؤلاء الأشخاص الذي يخدمون العدو، سواء عن قصد أو من دون قصد، التجسس جريمة ونهب طبيعة كردستان جريمة أيضاً. لا ينبغي لأحد خدمة العدو وارتكاب مثل هذه الجرائم".

(أم)