​​​​​​​تحذير من هجوم إيراني وواشنطن تستعرض عضلاتها أمام الصين وروسيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، إلى الهجمات الإيرانية المحتملة ضد الرياض واستعراض واشنطن لعضلاتها أمام الصين وروسيا، وكذلك دعوة عباس لحماس والجهاد الإسلامي بخصوص ضم اسرائيل للضفة.

واشنطن تايمز: محللون يحذرون من عدوان إيراني محتمل للتعويض عن الأخطاء الفادحة العسكرية الأخيرة

صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تحدثت عن عدوان إيراني محتمل وقالت "يتبع مقتل 19 إيرانياً بنيران صديقة يوم الاثنين نمطاً أدى فيه الجيش الإيراني إلى إسقاط طائرة مدنية بشكل محرج، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها قبل أربعة أشهر.

يتناقض الخطآن القاتلان بشكل صارخ مع تصوير إيران لنفسها على أنها قادرة على مواجهة خصومها في الشرق الأوسط مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ناهيك عن صد أي هجمات أمريكية محتملة على أراضيها.

إنها حقيقة لا يرغب الزعماء الإيرانيون في الاعتراف بها، وفقاً لبعض المحللين الإقليميين الذين يحذرون من أن طهران قد تسعى للتغطية على أخطائها العسكرية الباهظة من خلال شن هجوم على الرياض أو واشنطن.

وقد يكون الدافع وراء العدوان العسكري الإيراني هو الرغبة من جانب القادة في طهران للتستر على سوء إدارتهم لتفشي كورونا، الأمر الذي جلب التوبيخ من دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع هروب المصابين من إيران وزيادة عدد الحالات.

وتضمنت الأخطاء العسكرية الإيرانية الفتاكة إلى حد كبير الأسلحة المنتجة محلياً في إيران وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة الأجنبية لطهران، خاصة من روسيا والصين.

ويعتقد بعض المحللين أن الأحداث الأخيرة تؤكد حجة الإدارة بأن إيران ليست فاعلة وغير مسؤولة فحسب، بل أن طهران غير قادرة في الواقع على تسيير جيشها".

التايمز: قاذفات نووية أمريكية لإظهار القوة أمام الصين وروسيا

صحيفة التايمز البريطانية تحدثت عن قاذفات نووية أمريكية لإظهار القوة أمام روسيا والصين وقالت "شاركت أسراب القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في عرض منسق للقوة فوق منطقة المحيط الهادئ والهندي وأوروبا لإثبات أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أي عدوان، حتى في خضم أزمة الفيروس التاجي.

وشاركت ثلاثة أنواع من القاذفات الجوية الأمريكية بعيدة المدى (القاذفة الشبح B-2 Spirit، وB-52H Stratofortress و B-1B Lancer)، وتم تصميم B-2 و B-52H لحمل القنابل النووية و B-1B لحمل صواريخ كروز برؤوس حربية تقليدية.

وتهدف عملية استعراض العضلات إلى إرسال إشارة إلى الصين، التي كانت تستغل الوباء لتعزيز قوتها في منطقة المحيط الهادئ ".

جيروزاليم بوست: السلطة الفلسطينية تدعو حماس والجهاد إلى لقاء بخصوص ضم اسرائيل للضفة

وفي الشأن الفلسطيني قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية "دعت السلطة الفلسطينية ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي لحضور اجتماع لمناقشة خطة إسرائيل لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية.

وطالبت حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، اللذان لا يعترفان بحق إسرائيل في الوجود، مراراً وتكراراً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالانسحاب من اتفاقيات أوسلو عام 1993 وقطع كل العلاقات مع إسرائيل، كما دعوا إلى تكثيف أنشطة "المقاومة" في الضفة الغربية رداً على الاحتجاج على الخطة الإسرائيلية".

(م ش)