​​​​​​​تحذير للأسد وتهديد لحزب الله

كشف موقع "أكسيوس" أن الإمارات حذرت الأسد، من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل، أو السماح بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية.

وذكر الموقع نقلاً عن مصدرين مطلعين على الجهود الدبلوماسية الإماراتية، أن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، تشعر بقلق بالغ من أن الحرب قد تمتد إلى لبنان أو سوريا وتتصاعد إلى صراع إقليمي.

وأوضح الموقع أن الإماراتيين، الذين أعادوا العام الماضي علاقتهم مع حكومة دمشق ودعوا الأسد لزيارة أبو ظبي، يتمتعون بنفوذ على الأخيرة أكبر من معظم الدول العربية في المنطقة.

وتتمتع الإمارات أيضاً، بحسب الموقع، بعلاقة وثيقة مع إسرائيل بعد أن وقعت الدولتان معاهدة سلام في عام 2020 كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسط فيها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

في سياق متصل، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية هددت "حزب الله" بأنها ستضرب دمشق وستعرّض بشار الأسد للخطر، في حال دخوله النزاع الدائر في غزة.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل وجهت تحذيراً لحزب الله اللبناني، عبر فرنسا، بأنه إذا ما دخل الحرب فإن إسرائيل قد تقوم "بتوجه ضربات لدمشق مثل الضربات التي توجهها للضاحية الجنوبية، وأن الأسد ونظامه سيكونان بخطر".

وقالت هذه المصادر إن الإدارة الأميركية تطلب تفويضاً من الكونغرس لاستخدام القوة ضد "حزب الله" إذا ما دخل الحرب.

وأمس الاثنين، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل 3 من عناصره جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن الأحد، مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ والقصف المدفعي على منطقة مزارع شبعا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

(د ع)