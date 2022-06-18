توافد منذ ساعات الصباح الأولى شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة وأعضاء المجلس التشريعي ومجلس عوائل الشهداء ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء من المؤسسات المدنية في مدينة الطبقة، إلى خيمة الاعتصام التي نصبت أمام مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت أعلن وجهاء وشيوخ العشائر في مدينة الطبقة خلال بيان عن بدء فعاليات الخيمة، وقرئ البيان من قبل شيخ من عشيرة الوهب، فهد الكليب، جاء فيه:

"من أرض الطبقة وبطلب من كافة المكونات العشائرية نعلن عن افتتاح خيمة تضامنية، وفزعة عشائرية، ومساندة لقواتنا قوات سوريا الديمقراطية في ظل تصاعد التهديدات التركية ضد مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا واستمرار هجمات طاغية العصر أردوغان في حججه الواهية بمحاربة "الإرهاب" وحماية "الأمن القومي".

تابع البيان "يقوم أردوغان ببناء المستوطنات وإعادة السوريين إلى ديارهم وكل العالم يشهد في كل لحظة على أعماله وأعمال مرتزقته الإجرامية ضد البشرية".

ولفت البيان "إن عمليات السلب والنهب والقتل والاغتصاب بهدف إعادة سياسة التتريك ونشر الجهل والتخلف الذي فرض سابقاً قرابة أربعمائة عام على بلادنا من خلال تقديم أردوغان كل أشكال الدعم للمرتزقة الذين يمارسون الإرهاب وبدون تمييز ما بين صغير وكبير أو عرق أو مكون".

وعاهد البيان على ضرورة صون دماء الشهداء "الذين سقوا بدمائهم الطاهرة تراب هذه الأرض والاستمرار ببذل المزيد من الدماء والشهداء لينعم شعبنا بالأمن والاستقرار حتى تحقيق مشروعنا مشروع الإدارة الذاتية ومشروع أخوة الشعوب".

وأكد البيان "باسم كافة الشيوخ والوجهاء والعشائر والمؤسسات، والمرأة الحرة والشبيبة الثورية وكل أطياف المجتمع نتضامن مع أبنائنا على جبهات القتال وفي كل مكان".

ورفض البيان " كل أشكال التغيير الديمغرافي الممنهج ونقول للطاغية أردوغان ومرتزقته قدمنا سابقاً وسنقدم الآن ولاحقاً فلذات أكبادنا والغالي والنفيس دفاعاً عن أرضنا وعرضنا ودعماً لقواتنا لنيل حريتنا وتحرير كل حبة تراب من أرضنا ولن نقبل بأقل من النصر والحرية".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، أُلقيت عدة كلمة دعماً لقوات سوريا لديمقراطية، منها كلمة باسم المجلس التشريعي في الطبقة، ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس، هدى العوان التي قالت "جئنا اليوم لنؤكد على أن وقفتنا هي وقفة العز والكرامة وقفة الإباء والصمود والمقاومة ".

وأكدت هدى العوان أن "جميع الفئات والشرائح الاجتماعية ترفض مشاريع الاحتلال التركي والتهديدات التي تطلقها، وخاصة مشروع التغيير الديموغرافي في المناطق المحتلة".

شددت هدى العوان في ختام كلمتها "علينا الوقوف صفاً واحداً مع قوات سوريا والإدارة الذاتية للتصدي لهجمات الاحتلال التركي".

بدورها، استنكرت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات في الطبقة، مجد الجديد "العدوان التركي على شمال وشرق سوريا، وأضافت "إن كل المشاريع التي ستعمل عليها تركيا في شمال وشرق سوريا ستفشل وسندافع عن الأرض التي ارتوت بدماء شهدائنا".

الرئيس المشترك لاتحاد الأصناف التابع لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، ميلاد الفارس قال "إن تركيا اليوم تحاول احتلال مناطق منبج وكوباني وعين عيسى وتل تمر والدرباسية وتل رفعت بذريعة حماية "أمنها القومي"، لكننا نعلم جميعاً أن هدفها إعادة العثمانية من جديد إلى المنطقة".

وبيّن الفارس أن "أردوغان له أطماع عثمانية قديمة وهو احتلال أكثر من 30كم بذريعة إنشاء "منطقة آمنة" ولكن إذا حقق أطماعه ستكون هناك صراعات طويلة الأمد ولن تحل الأزمة السورية في الوقت الراهن".

وتستمر الوفود المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر الطبقة بالتوافد إلى خيمة وقفة عشائر في الطبقة، ومن المقرر أن تختتم فعالياتها يوم غد الأحد.

(س ك/خ)

ANHA