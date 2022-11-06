شاركت في الندوة التي عقدت في مبنى مركز الثقافة والفن غرب ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الأحد، نساء وأهالي الناحية وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت الندوة بوقوف المشاركين دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس ناحية تل براك، ليلى الزغين، كلمة ذكرت فيها دور المرأة في المجتمع وما تواجهها من صعوبات "لم ننسى كافة أشكال العنف التي تعرضت لها المرأة وحرمتها من حقوقها"، مؤكدة "نسعى بكل جهودنا لتحرير أنفسنا وتنظيم ذواتنا وفق أيديولوجية تحرر المرأة".

كما نوهت ليلى إلى أن المرأة هي الركيزة الأساسية في مشروع الأمة الديمقراطية عبر مشاركتها في كافة المفاصل الإدارية والمدنية والاجتماعية والسياسية، وعدت ذلك بأنه "إنجاز عظيم".

وتضمنت الندوة الحوارية، عرض سنفزيون عن أعمال ونشاطات أكاديمية جنولوجيا.

بدورها، أشادت الناطقة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، كلستان كلو، بدور المرأة في مواجهة كافة التحديات التي أعاقت طريقها وسعت لإحجام دورها في بناء مجتمع متحرر، وقالت: "إن عقد مثل هذه الندوات يأتي لضرورة المرحلة التي نعيش فيها، حيث إن الدولة التركية تستهدف المرأة ليس فقط في روج آفا، وإنما في كل مكان تستطيع الوصول إليه".

وأضافت كلستان "حتى تتعرف المرأة على حقوقها لابد من أن يتكون لها رؤية واضحة حول حقيقة ذاتها، ومن هنا تأتي أهمية علم المرأة (جنولوجيا) الذي استمد ركيزته الأساسية من فكر القائد عبد الله اوجلان".

هذا وأبدى المشاركون في الندوة الحوارية، آراءهم واقتراحات من شأنها القضاء على الذهنية الذكورية والعادات والتقاليد البالية التي تحول دون حرية المرأة.

وحول أهمية عقد مؤتمر ستار هكذا ندوات حوارية، أكدت الناطقة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، كلستان كلو، لوكالتنا: "نحن حركة المرأة في مؤتمر ستار، وتحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية) الذي أطلقه القائد عبد الله اوجلان، نظمت عدة ندوات على مستوى مقاطعة قامشلو، تضمنت طرح أفكار ونقاشات حول علم المرأة (جنولوجيا) التي تمثل الفكر الحر للمرأة، وتحت هذا العلم يتم تنظيمها على مستوى شمال وشرق سوريا حتى تكون عضوة مشاركة في جميع مستويات الحياة وتعتبر الركن الأساسي لبناء المجتمعات".

(ع/ع/ي م)

ANHA