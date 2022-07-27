​​​​​​​تحت خيمة عزاء القياديات الثلاث في الطبقة.. إدانات واسعة للجرائم التركية والصمت الدولي إزاءها

توافد إلى خيمة العزاء التي نصبها تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة باستشهاد القياديات الثلاث في وحدات حماية المرأة، في يومه الثاني والأخير، أعضاء وعضوات المجلسين التشريعي والتنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وريفها، وقوى الأمن الداخلي، والكومينات والمجالس المدنية في الإدارة.

بعد وقوفهم دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي هدى العوان، كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، قالت فيها: "نحن اليوم نقف وقفة عز إجلالاً للتضحيات التي قدمتها شهيداتنا؛ شهيدات الكرامة والحرية، ونعزي أنفسنا وذوي الشهيدات باستشهادهن".

وأضافت: "على تركيا أن تعي جيداً أنها لن تثنينا عن نضالنا، وسنواصل السير على درب شهيداتنا اللواتي سطرن ملاحم بطولية لتحرير شمال وشرق سوريا بدمائهن الطاهرة"، مؤكدة "سنبذل كل ما في وسعنا ونكثف نضالنا لتحقيق الحرية وأهداف الشهداء الأبطال".

وأدانت هدى العوان باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وريفها "الأعمال الإجرامية لدولة الاحتلال التركي التي يقف العالم حيالها موقف المتفرج الصامت"، وطالبت "المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال التركي على جرائمه النكراء ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية".

هذا، واستهدفت دولة الاحتلال التركي بواسطة طائرة مسيّرة تابعة لها، القياديات الثلاث في وحدات حماية المرأة (YPJ)، (جيان تولهلدان، وروج خابور، وبارين بوتان) اللواتي حاربن مرتزقة داعش، في 22 تموز الجاري، أثناء عودتهن من ملتقى ثورة المرأة الذي عقد في مدينة قامشلو ليومين متتاليين في (22 و23 تموز الجاري) بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز.

(س ك/ي م)

ANHA