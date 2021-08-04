​​​​​​​تحشدات مكثفة للاحتلال التركي ومرتزقته في ريف تل تمر وزركان

أفاد مصدر عسكري لوكالتنا بأن التعزيزات العسكرية التي استقدمها الاحتلال التركي ومرتزقته امتدت على طول خطوط التماس التابعة لناحية تل تمر والتي تبلغ مسافتها 17 كم بشكل عرضي.

حيث أوضح المصدر أن الاحتلال التركي استقدم أسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع والدبابات إلى عدد من القرى الواقعة في الجهة الغربية وصولاً إلى الجهة الشمالية، وذكر أن القرى التي شهدت تحشدات هي كل من" مناخ، العزيزية، الداودية، تلة الوعرة، العامرية، المناجير، الدبسة، المحمودية، العريشة" بالإضافة إلى زيادة عدد المرتزقة في كل من قرى "الريحانية، القاسمية، تلة المناخ، الرشيدية، ليلان وأربعين".

ويذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته يحشدون قواتهم والأسلحة على خطوط التماس منذ صباح اليوم وسط تحليق لطائرات الاستطلاع بشكل مكثف منذ الساعة الـ10 صباحاً وحتى مساء اليوم.

وتزامن ذلك مع تحصين مرتزقة تركيا لمواقعهم ورفع السواتر الترابية قبالة قرى ناحية زركان التي تقع على خطوط التماس.

(كروب/ل)

ANHA