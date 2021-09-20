​​​​​​​تحسُّن وارد كهرباء محطة توليد الجبسة لجنوب الحسكة

وشهد واقع الكهرباء في المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة شمال شرق سوريا تحسناً كبيراً، إذ لوحظ خلال الأيام الأخيرة توفر الكهرباء لمدة تراوح بين الـ 6 إلى 8 ساعات في اليوم، بعد أن كانت المدة لا تتجاوز الساعتين يومياً.

وبدأ مشروع توليد الكهرباء لناحية الشدادي وريفها في الـ 6 من تموز 2020، بعد أن أطلقته هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة عن طريق العنفات الغازية في حقل الجبسة بتكلفة إجمالية وصلت إلى أكثر من 60 مليون دولار أمريكي، معتمدة في العمل على الكفاءات المحلية.

لكن المشروع الذي بدأ بتغذية المنطقة بالتيار الكهربائي، توقف مراراً، نظراً للتجاوزات الكبيرة والعبث بالشبكة العامة، وسرقة حديد الأبراج، وإسقاط بعضها الآخر، إلى جانب تعطل العنفات نتيجة لهذه التجاوزات.

ويعود هذا التحسن في واقع الكهرباء في ناحية الشدادي وريفها، حسب مؤسسة الكهرباء في الناحية التابعة لمقاطعة الحسكة، إلى انتهاء ورش الصيانة التابعة لمديرية الكهرباء في الناحية من صيانة الأبراج التي تعرضت للسرقة والتدمير من قبل بعض العابثين بالبنية التحتية.

وانتهت الورش من صيانة عنفات الغاز في محطة توليد الكهرباء في حقل الجبسة، ورفع عدد ساعات عمل محطة التحويل إلى 8 ساعات، وصيانة الشبكة العامة التي تربط المحطة بالناحية وريفها.

وتغذي محطة توليد الكهرباء في حقل الجبسة المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة الحسكة، شاملة بذلك "الهول، والعريشة، والسبعة والأربعين، والشدادي وقراها، والدشيشة، وصولاً إلى بلدة مركدة في الجهة الجنوبية"، باستطاعة 30 ميغا واط عبر 3 عنفات غازية، ومحولات رئيسة بقدرة 66 ك ف.

وقالت الرئيسة المشتركة لمؤسسة الكهرباء في ناحية الشدادي، ضحى الطراف، عن التحسن الملحوظ في التغذية، لوكالتنا "نتيجة أعمال الصيانة التي جرت على عنفتين من أصل ثلاثة في محطة الجبسة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي نفذتها الورش على الخطوط".

وأوضحت أن سرقة المحولات والأبراج والكابلات في مناطق الريف، كانت من أهم المعوقات التي كانت تواجه المؤسسة لتغذية المنطقة بالكهرباء، وقالت بعد الانتهاء من إعادة تأهيل ما سُرق ونُهب، إلى جانب الصيانة، عاد التيار الكهربائي إلى ما كان يرجى من المشروع.

وقالت: "سرقة ونهب البنية التحتية التي تمد المنطقة بالكهرباء ينعكس سلباً على أهالي المنطقة، ويجب على الأهالي في المناطق الريفية الحفاظ على الممتلكات العامة، والإسهام مع قوى الأمن الداخلي والمؤسسة في الوصول إلى العابثين، للحد من العبث بهذه الممتلكات".

وأضافت: "ومن جهة أخرى ولضمان استمرارية الكهرباء بشكل جيد يجب على الأهالي الالتزام بدفع الجباية العامة، لتسهيل عملية الإصلاح المباشر في حال حدوث الأعطال".

ووعدت ضحى الطراف الأهالي في المناطق الجنوبية للحسكة والمستفيدة من تغذية محطة توليد الجبسة بزيادة ساعات الكهرباء، لتصل إلى 10 ساعات بشكل يومي خلال الأسابيع المقبلة، في حال عدم تعرض الشبكة للسرقة واستمرار التقنين، واتباع الأهالي لإرشادات المؤسسة التي تنص على عدم استجرار الكهرباء بطرق غير شرعية.

( أ م)

ANHA