​​​​​​​تحرير الأراضي المحتلة وإحباط تكتيكات العدو. أبرز ما جاء في البيان الختامي للكونفرانس الثالث لـ YPJ

وجاء ذلك خلال بيان، أدلت به عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، في ختام الكونفرانس.

وجاء في نص البيان:



"لجميع المندوبات والمشاركات القديرات في كونفرانسنا، لقد عقدنا في وحدات حماية المرأة (YPJ) بتاريخ الـ 30 من نيسان المنصرم و1 أيار الجاري، الكونفرانس الثالث للوحدات، بمشاركة 400 مندوبة.

في البداية، نهنئ جميع النساء العاملات ثم جميع العمال ومناضلي الحرية بعيد العمال العالمي، كما نهنئ العالم الإسلامي وشعبنا بمناسبة حلول عيد الفطر، ونهنئ مرة أخرى جميع شهداء الثورة والقائد آبو الذي جعل من حرية المرأة مركزاً للنضال على انعقاد هذا الكونفرانس، ونعدهم بضمان الحرية والانتصار".

وأضاف: "بصفتنا السائرات على خطا نساء العالم العاملات اللواتي قدّمن تضحيات قيّمة في سبيل الحرية، نحن نخوض اليوم حرب الحرية والدفاع عن الأرض، بهذه المناسبة قيّم كونفراسنا أعمال ونشاطات ثلاثة أعوام بشكلٍ موسّع تحت شعار "القوة الضامنة لحرية المرأة، حماية الأرض ودحر الاحتلال ".

وتابع: "لقد تركنا خلفنا في وحدات حماية المرأة عشرة أعوامٍ من القتال والنضال والمقاومة، وأصبحت قوات حماية المرأة التي تستند إلى الميراث القيّم لمقاتلات الكريلا، في روج آفا وسوريا قوة الدفاع عن جميع النساء. هذا وسُطّرت مئات الملاحم البطولية في قضية الدفاع عن الوطن والأرض".

وواصل "انخرطت مئات الشابات الأمميات المتأثرات بثورة روج آفا في صفوف وحدات حماية المرأة، لقد عقدنا كونفرانسنا الثالث بحس المسؤولية، وبغض النظر عن مدى تأخر انعقاد كونفرانسنا هذا نتيجة الظروف الراهنة ووجود تهديدات وهجمات عنيفة اليوم، لكن لنتمكن من إحباط هذه الهجمات ونستعدّ لها، فإنّ هذا الكونفرانس يحمل أهمية تاريخية، وقد تضمّن كونفرانسنا تقييمات وتوجيهات مهمة بشأن الوضع السياسي والتنظيمي والعملي."

ولفت البيان إلى الهجمات التي تستهدف النساء والشعوب في شمال وشرق سوريا كل يوم في سياق الإبادة، وقال: "ينضم رفاقنا القيّمون إلى موكب الشهداء، ويتعرض شعبنا لوحشية كبيرة، نحن نتّخذ مكاننا اليوم في مركز الحرب العالمية الثالثة ونؤدي فيها دورنا كقوة بارزة، لذلك نحن نحتاج إلى الحماية الذاتية لنتمكّن من الدفاع عن منطقتنا ضد الاحتلال ونحقق الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ونبني وحدة قويّة مع جميع نساء الشرق الأوسط والعالم، وبالكاد يمكن تحقيق الدفاع ضد نظام الحداثة الرأسمالية والقوى المحتلة باستراتيجية حرب الشعب الثورية، نحن نواجه عدواً يسعى لإحكام قبضته الاحتلالية علينا، وبالكاد لنا أن نردّ على هذه الهجمات بالتصور الصحيح للدفاع.

بهذه المسؤولية ظهر في كونفرانسنا العديد من التحليلات والتوجيهات، ولقد حدّدنا أوجه القصور لدينا ووضعنا توجيهات حازمة لتجاوزها، وفي سياق حملة إعادة البناء، لقد أعدنا النظر بالنظام الداخلي للوحدات، ووضعنا إعداد القوات ثم بعد ذلك إعداد المجتمع والنساء جميعاً في صلب نقاشنا وتقييمنا في أساس حرب الشعب الثورية. وكجيش نسائيٍ محترف، وفي سياق قرارنا في إعادة التأسيس والدفاع عن النفس ضد التقنيات المتطورة للعدو، فإن التنظيم الذاتي الجيد ضد السياسات القذرة للحرب الخاصة سيصبح أساساً للانتصار، ووفقاً لهذا، فإن التنظيم الذاتي بأسلوب الفرق المتحركة المحترفة، سيضمن حرية جميع النساء وحماية الأرض".

واختتم البيان "تستمر الهجمات والمخططات الاحتلالية على منطقتنا حتى اليوم الحالي، إذ تُنفّذ عشرات الهجمات ومفاهيم العنصرية في عفرين وسري كانيه وتل أبيض يومياً، وتتعدّى القوات الاحتلالية على عقلية المرأة وجسدها، كما ينهبون أرضنا ويرتكبون المجازر بحقّ شعبنا، كما يشنون هجمات جوية على أرضنا وعلى جبهات المقاتلين بمختلف الأشكال.

ولكن مرة أخرى، فإننا نستمدّ قوتنا من شهدائنا، يحدّد شهداؤنا لنا طريق النضال والانتصار، ولهذا فمهما هاجموا فإنّ قوتنا ستزداد أكثر وسنحبط المساعي الاحتلالية بكل الأشكال.

تخوض كل مقاتلة في وحدات حماية المرأة، نضال الحرية في وجه الهجمات الاحتلالية بشجاعة كبيرة وفق خط قيادة الشهيدة سوسن، والنهج الفدائي للشهيدة آواز وبتضحية الشهيدات دلار، روناهي وكوباني.

واتّخذ كونفرانسنا قرار إحباط تقنية العدو وتكتيكاته، وتحرير أراضينا المحتلّة وضمان حرية المرأة بإصرار وإرادةٍ كبيرة، وعلى هذا الأساس نهنئ شهيدات الثورة، وأمهات الشهيدات والنساء جميعاً والشعوب الوطنية والمقاومة بأسرها على انعقاد هذا الكونفرانس تحت شعار "القوة الضامنة لحرية المرأة، حماية الأرض ودحر الاحتلال"، ونعاهد النساء والإنسانية جمعاء بتحقيق الحرية والنصر.

(ر)

ANHA