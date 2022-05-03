​​​​​​​تحرير الأراضي المحتلة والثأر للنساء فيها.. من أبرز خطط YPJ 

قيّمت القيادية في وحدات حماية المرأة، أفينار ديرك، الكونفرانس الثالث للوحدات، وتحدثت لوكالتنا عن أبرز النقاشات التي دارت ضمنه وأهم مخرجاته.

وكانت وحدات حماية المرأة (YPJ)، قد عقدت كونفرانسها الثالث الذي استمر ليومين متتاليين، في 30 نيسان المنصرم بمدينة الحسكة، وذلك تحت شعار "القوة الضامنة لحرية المرأة، حماية الأرض ودحر الاحتلال"، بحضور 400 مقاتلة.

القيادية أفينار ديرك هنأت في بداية حديثها انعقاد الكونفرانس على القائد عبد الله أوجلان وجميع الشهداء، قالت: إن الكونفرانس جاء لمناقشة أبرز الإنجازات التي حققتها وحدات حماية المرأة على مدار ثلاثة أعوام، وكذلك النواقص التي مرت بها لكيفية تجاوزها في المستقبل".

مضيفة "خلال ثلاث سنوات مضت اشتدت الهجمات على شمال وشرق سوريا ومن خلال هذا الهجمات استهدفوا النساء الباحثات عن الحرية والمناضلات في الدرجة الأولى، وذلك في شخصية وحدات حماية المرأة".

وتطرقت إلى الأسباب التي أدت إلى تأخير عقد الكونفرانس، فقالت: "لقد تأخرنا في عقد كونفرانسنا نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة، لكن رغم ذلك كله استطعنا عقده وهذا بحد ذاته نصر".

ولفتت القيادية إلى النقاشات التي دارت ضمنه، قائلة: "أبرز النقاشات دارت عن كيفية تحرير المناطق المحتلة والأخذ بثأر للنساء اللواتي تعرضن للعنف والتعذيب، وإعادة بناء وتقوية تنظيمهن".

مؤكدة أن وحدات حماية المرأة لها ميراث مديد على مدار عشر أعوام من النضال والكفاح المستمر، والذي حققته بدمائها.

وعن القرارات التي توصلن إليها، قالت القيادية أفينار ديرك: "نجم عن الكونفرانس العديد من القرارات، وأبرزها هو تحرير المناطق المحتلة وكيفية حماية مكتسبات وقيم ثورة روج آفا و تقوية تنظيمنا وفق ذلك".

(م ح)

ANHA