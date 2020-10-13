​​​​​​​تحركات احتجاجية وإضرابات في لبنان بسبب ارتفاع الأسعار

ونفذ أصحاب الصيدليات اليوم إضراباً تحذيرياً لمطالبة الشركات الموزعة بتسليم الأدوية للصيدليات المرخص لها، وبالتالي معالجة مشكلة فقدانها.

وأصدروا بياناً طالبوا فيه بمعالجة الأزمة التي يعانيها القطاع بعد فقدان عدد كبير من الأدوية، لا سيما منها الأدوية المزمنة.

وأعلن الاتحاد العمالي العام في مؤتمر صحفي، عن تنفيذ إضراب تحذيري غداً رفضاً لرفع الدعم عن السلع الأساسية، بالتزامن مع تنفيذ اعتصامات في كافة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في بيروت، والمؤسسات التابعة لها في المحافظات كافة، وتحركات واعتصامات أمام المستشفيات الحكومية في كافة المناطق اللبنانية، وأمام مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد واسع من المصانع في مختلف المناطق اللبنانية.

وأعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان: أن "التوجه برفع الدعم عن المواد الأساسية كالدواء وبعض المواد الغذائية والمحروقات سيُنهي ما تبقى من سبل العيش للفقراء في هذا البلد".

وأعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تأييده الإضراب، وطالب إدارات المصارف باحترام الضوابط القانونية في مقاربة موضوع تخفيض العمالة في مصارفهم، مؤكدًا التزامه بمواجهة الإدارات المصرفية التي ستحاول صرف مستخدميها دون وجه حق.

(ز غ)

ANHA