​​​​​​​طهران: تعلن أنها مستعدة لرفع مستوى المحادثات مع السعودية

وعلق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على العلاقات الإيرانية السعودية قائلاً: "المحادثات الإقليمية ضرورة دائمة، وإيران ترحب بالمفاوضات مع السعودية للوصول إلى نتائج إيجابية".

وأضاف ربيعي "المحادثات الثنائية بين البلدين لم تنقطع، ونحن نعبّر عن التزامنا بدوام المحادثات في سبيل حل جميع الخلافات".

وأكمل: "في حال اقتضت الحاجة لرفع مستوى المحادثات واتفق الطرفان على ذلك، فنحن مستعدون له".

هذا وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في وقت سابق من الشهر الحالي أن بلاده ترحب بالحوار مع السعودية لتحقيق نتائج إيجابية. وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مؤخراً بشأن الحوار مع إيران.

(ش ع)