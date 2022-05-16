​​​​​​​طهران: قدمنا مبادرات لواشنطن بشأن النووي وسننتظر الرد المطلوب

وأضاف سعيد خطيب زاده، أن هناك بعض المبادرات المطروحة، ومن المتفق عليه أن واشنطن سترد على الحلول المقترحة، مؤكداً: "إذا تلقينا الرد المطلوب من واشنطن، فيمكن التوصل إلى اتفاق قريباً"، بحسب ما نقلته شبكة "العربية" عن صحيفة "طهران تايمز".

ويذكر أن المفاوضات بشأن احياء الاتفاق النووي توقفت في منتصف آذار/ مارس الماضي، وسط مساعي المفاوضين للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عنها، جراء مطالبة طهران برفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية من قبل الولايات المتحدة.

(ل د)