​​​​​​​طهران: محاولات تشكيل تحالفات أمنية ضد إيران سياسة فاشلة

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "المحاولات لتشكيل تحالفات أمنية ضد إيران سياسة فاشلة.. الأمن في المنطقة موضوع شامل ولا يمكن تجزئته، وأي توتر في المنطقة سوف يضر بأمن جميع دول المنطقة".

وأردف كنعاني: "سياسة تشكيل تكتلات وتحالفات أمنية بحضور كيان غير مشروع مزعزع لأمن المنطقة لا يمكن أن تؤدي لنتيجة"، متابعاً: "إسرائيل أهم عنصر يزعزع أمن المنطقة، ولا يخدم استقرار المنطقة.. أعتقد أن دول المنطقة سوف تنتبه لهذا الأمر".

وأضاف: "واشنطن تسعى لفتح أسواق جديدة لأسلحتها من خلال محاولة تشكيل هذه التحالفات.. إيران تعتقد أن الأمن في المنطقة لا يأتي إلا من خلال آليات إقليمية شاملة بمشاركة جميع دول المنطقة، دون تدخل خارجي".

وأكمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "سياسة واشنطن في المنطقة تنص على تطبيع علاقات دول المنطقة مع الكيان الصهيوني، بينما هو كيان غير مشروع.. الموقف الأميركي بشأن إسرائيل موقف واضح لا لبس ولا تغيير فيه.. دعم الكيان الصهيوني وضمان أمنه على حساب أمن دول المنطقة هي سياسة واشنطن في المنطقة، ونعتقد أنها ليست سياسة حكيمة"، مضيفاً: "تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة لا يخدم أمنها واستقرارها، ومن يعتقد أن وجوده سيوفر لهم الأمن خاطئون، وننصح أشقاءنا وأصدقاءنا في المنطقة إعادة النظر في هذه السياسة".

واعتبر ناصر كنعاني أن "أي تطبيع رسمي من قبل الدول لا يغير نظرة شعوب المنطقة لإسرائيل".

(د ع)